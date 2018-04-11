Aykut Kocaman'ın planlarında ilk ayak tuttu

Fenerbahçe
Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, geçen hafta şampiyonluk şanslarını değerlendirirken "İkincilik yüzde 90, şampiyonluk için ekstra bir hafta lazım"
ifadesini kullanmıştı. Kocaman'ın, "G.Saray- Başakşehir ve G.Saray-Beşiktaş sonuçları dışında ekstra bir hafta daha gerekiyor
" açıklamasının ilk ayağı Ankara'da gerçekleşti. ÖNÜMÜZDE İKİ HEDEF MAÇ KALDI G.saray'la
puan farkı 3'e indi, ancak Kocaman'ın hesaplarına göre şampiyonluk için Başakşehir ve Beşiktaş'ın da ekstra birer kayıp yaşaması gerekiyor.
Tecrübeli teknik adamın, cuma günkü Akhisar-Beşiktaş
ve 3 hafta sonraki Osmanlı-Başakşehir
maçlarını hedef belirlediği, buradaki olası kayıplarla F.Bahçe'nin şansının yükselmesini beklediği bildirildi. hİÇBİR HESABA-KİTABA GİRMEDEN Kocaman'ın,
"3 rakibin aldığı sonuçlar geleceğimizi belirleyecek. Onlarla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Önümüzde 6 maçı kazanıp neler olacağını göreceğiz. Çok fazla hesaba-kitaba girmeden, saha içine odaklanmak lazım. Sivas deplasmanı kritik"
dediği öğrenildi. KOCAMAN TARİHE GEÇİYOR
Fenerbahçe'nin cumartesi günü Sivas'ta oynayacağı karşılaşma, şampiyonluk yarışı dışında teknik direktör Aykut Kocaman açısından da tarihi bir önem taşıyor. Alman çalıştırıcı Daum'la birlikte 136 kez ile Fenerbahçe'nin başında en çok lig maçına çıkan teknik adam konumundaki Kocaman, Sivas'ta Daum'u geçip zirvenin tek sahibi olacak.