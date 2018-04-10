Süper Lig şampiyonluk yarışında kalan maçlar

Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken, şampiyonluk ve kümede kalma yarışında büyük bir çekişme yaşanıyor. Bu yıl 60. sezonu oynanan Süper Lig'de tarihin en çekişmeli dönemlerinden biri hem zirvede hem de alt sıralarda geçiyor. Şampiyonluk yolunda 4 takım sezonu zirvede tamamlamak için son 6 hafta kıyasıya bir yarışa girecek. Ligin zirvesindeki Medipol Başakşehir'in 59, ikinci Galatasaray'ın 57, üçüncü Beşiktaş'ın 56, dördüncü Fenerbahçe'nin ise 54 puanı bulunuyor. AVANTAJ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY'DA Şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir ve Galatasaray rakiplerine göre bir adım önde bulunuyor. Yarışta en kritik maçlardan birisi ise önümüzdeki hafta oynanacak. Ligin 29. haftasında ikinci sıradaki Galatasaray, sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar kalan 6 maçını da kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışacak. Ligde bu hafta zirveye çıkan Medipol Başakşehir ise Galatasaray'la berabere kalıp geri kalan 5 maçını da kazanması durumunda arkasındaki takımlara bakmadan şampiyon olacak. BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE TÜM MAÇLARINI KAZANMAK YETMİYOR İlk ikiyi takip eden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ise tüm maçlarını kazanmak yetmiyor. Beşiktaş kalan maçlarını kazanması durumunda önündeki rakiplerinin 6 haftada 4 puan kaybetmesini bekleyecek.