Real Madrid ve Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda 3-0 mağlup ettiği İtalya'nın Juventus takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı.

Juventus, Mario Mandzukic'in 2 ve 37. dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 2-0 üstün bitirdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, ikinci devreye, Gareth Bale'in yerine Marco Asensio ve Casemiro'nun yerine Lucas Vazquez'i oyuna alarak başladı. Fakat golü bulan Juventus oldu. Blaise Matuidi, kaleci Keylor Navas'ın yaptığı hatadan yararlanarak Juventus'u 3-0 öne geçirdi ve tur için umutlandırdı.

Kalan bölümde ataklarını sıklaştıran Real Madrid, aradığı golü 90+8'inci dakikada buldu. 90+3'üncü dakikadaki penaltı kararı sonrası hakem Michael Oliver'a itirazda bulunan Juventus kalecisi Gianluigi Buffon, kırmızı kart gördü.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 150. maçına çıkan Real Madridli Cristiano Ronaldo, penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu. Real Madrid, maçı 3-1 kaybetmesine karşın ilk karşılaşmadaki skor avantajı sayesinde tur atladı.

Son 4 yılda 3 kez şampiyon olan Real Madrid, üst üste 8. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin yolunu tuttu.

RONALDO'NUN GOL SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Real Madrid'in Portekizli oyuncusu Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11 karşılaşmada gol atan ilk futbolcu oldu.

Juventus filelerini 10. kez havalandıran 33 yaşındaki Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma karşı 10 gol atan ilk futbolcu olarak da kayıtlara geçti.

"Şampiyonlar Ligi tarihinin en skoreri" unvanının sahibi Ronaldo, bu sezonki gol sayısını 15'e, toplam gol sayısını ise 120'ye yükseltti.