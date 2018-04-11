Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Messili Barcelona'yı 4-1'in rövanşında eleyen Roma'da milli yıldız Cengiz Ünder güne damga vuran isim oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk iki takım belli oldu. Manchester City, favori gösterildiği çeyrek final eşleşmesinde Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a her iki maçta da mağlup olarak elendi. Liverpool, evinde oynadığı ilk maçta 3-0 mağlup ettiği rakibini deplasmanda da 2-1'le geçti ve yarı final biletini kaptı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mohamed Salah ve 77. dakikada Roberto Firmino attı. Karşılaşmaya Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın maçın hakemi Mateu Lahoz'a yaptığı itirazlar damga vurdu. Maçın ilk yarısında, Leroy Sane'nin attığı golün sayılmaması üzerine Guardiola küplere bindi. Devre arasında karşılaşmanın hakemine yoğun itirazlarda bulunan deneyimli çalıştırıcı tribünlere gönderildi.