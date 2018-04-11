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Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

'nde Messili Barcelona'yı 4-1'in rövanşında eleyen Roma'da milli yıldız güne damga vuran isim oldu.

Giriş Tarihi: 11.04.2018 00:53 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 02:22
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Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

'nde yarı finale yükselen ilk iki takım belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Manchester City, favori gösterildiği çeyrek final eşleşmesinde Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a her iki maçta da mağlup olarak elendi.

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Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Liverpool, evinde oynadığı ilk maçta 3-0 mağlup ettiği rakibini deplasmanda da 2-1'le geçti ve yarı final biletini kaptı.

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Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mohamed Salah ve 77. dakikada Roberto Firmino attı.

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Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Karşılaşmaya Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın maçın hakemi Mateu Lahoz'a yaptığı itirazlar damga vurdu.

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Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Maçın ilk yarısında, Leroy Sane'nin attığı golün sayılmaması üzerine Guardiola küplere bindi.

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Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Devre arasında karşılaşmanın hakemine yoğun itirazlarda bulunan deneyimli çalıştırıcı tribünlere gönderildi.

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