Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın en kritik maçı olan Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş: Hüseyin Göçek

14 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

15 Nisan Pazar:

13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk

16.00 Göztepe-Bursaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

16 Nisan Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Halis Özkahya