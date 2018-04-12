Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi...

Son dakika: - maçının hakemi...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan kritik - maçını yönetecek.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 10:41
Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın en kritik maçı olan - karşılaşmasının hakemi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş: Hüseyin Göçek

14 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

15 Nisan Pazar:

13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk

16.00 Göztepe-Bursaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

16 Nisan Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Halis Özkahya

2018 Dünya Kupası'nda giyilecek bütün formalar burada!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN