Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın en kritik maçı olan Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş: Hüseyin Göçek
14 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
15 Nisan Pazar:
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk
16.00 Göztepe-Bursaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
16 Nisan Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Halis Özkahya