Terraneo, West Bromwich ile anlaştı

Fenerbahçe'de bir dönem görev yapan İtalyan futbol adamı Giuliano Terraneo, kariyerini İngiltere'de sürdürecek.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'dan yapılan açıklamada, teknik danışman Nick Hammond'ın yerine Terraneo'nun getirildiği bildirildi.
Açıklamada, altı aylığına göreve getirilen 64 yaşındaki Terraneo'nun yeni teknik direktörün yanı sıra takımın yeniden yapılanmasında deneyimlerinden faydalanılacağı kaydedildi.
Bu sezon 33 haftada sadece 3 galibiyet alabilen West Bromwich Albion, 21 puanla son sırada yer alıyor.