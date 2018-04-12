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Terraneo, ile anlaştı

Fenerbahçe'de bir dönem çalışan İtalyan futbol adamı Terraneo, İngiliz ekibi Albion'da teknik danışmanlık görevine getirildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 17:09
Terraneo, West Bromwich ile anlaştı

Fenerbahçe'de bir dönem görev yapan İtalyan futbol adamı Giuliano Terraneo, kariyerini İngiltere'de sürdürecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Albion'dan yapılan açıklamada, teknik danışman Nick Hammond'ın yerine Terraneo'nun getirildiği bildirildi.

Açıklamada, altı aylığına göreve getirilen 64 yaşındaki Terraneo'nun yeni teknik direktörün yanı sıra takımın yeniden yapılanmasında deneyimlerinden faydalanılacağı kaydedildi.

Bu sezon 33 haftada sadece 3 galibiyet alabilen West Bromwich Albion, 21 puanla son sırada yer alıyor.

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Terraneo, West Bromwich ile anlaştı
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