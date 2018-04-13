Beşiktaş, üst üste üçüncü galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Rakibi karşısında henüz 3. dakikada Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, ilk yarıyı Alvaro Negredo'nun golüyle 2-0 üstün tamamladı. İkinci devrenin hemen başında Babel'le farkı 3'e çıkaran siyah beyazlı ekip, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'deki son mağlubiyetini 26. haftada Medipol Başakşehir'e 1-0'lık skorla yaşayan Beşiktaş, bu yenilginin ardından Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, Göztepe'ye 5-1 ve Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-0 üstünlük kurdu.

Ligde puanını 59'a çıkaran siyah-beyazlı ekip, maç fazlası ve averajla Medipol Başakşehir'in önünde liderliğe yükseldi. İki takım arasındaki maçlarda Medipol Başakşehir üstün olmasına rağmen sezon içinde genel averaja bakıldığı için Beşiktaş maç fazlasıyla rakibini geride bıraktı.

DEPLASMANDA 6. GALİBİYET

Bu sezon deplasmanda 15. maçına çıkan Beşiktaş, 6. galibiyetine ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, diğer maçlarda 5 beraberlik alırken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

Spor Toto Akhisar Stadı'nda henüz 3. dakikada 1-0 öne geçen Beşiktaş'ta Ryan Babel, ligde takımının en erken golüne imza attı. Siyah-beyazlı ekipte Ryan Babel ve Talisca'nın daha önce 7. dakikada golleri bulunuyordu.

BABEL, TALİSCA'YI YAKALADI

Geçen hafta 5-1 kazanılan Göztepe karşılaşmasında siyah-beyazlı ekibin son golünü atan Babel, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 2 gol birden attı. Ligde 12 gole ulaşan Hollandalı futbolcu, gol sayısında Anderson Talisca'yı yakaladı. Daha önce Osmanlıspor maçında hat-trick yapmayı başaran Babel, Trabzonspor karşısında da 2 gol birden kaydetmişti. Hollandalı futbolcu, bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta gol sevinci yaşadı.

NEGREDO 6. GOLÜNÜ ATTI

Spor Toto Süper Lig'de son golünü 20. haftada Bursaspor karşısında atan Alvaro Negredo, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında takımının ikinci golünü kaydetti. Ligde 8 maç sonra gol sevinci yaşayan İspanyol futbolcu, Süper Lig'de 6 kez gol sevinci yaşadı. Müsabakada sarı kartla cezalandırılan Negredo, bu sezon 3. kez sarı kart gördü ve ceza sınırına yükseldi. Siyah-beyazlı ekipte Negredo'nun dışında Dusko Tosic, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SIRADA KUPA VAR

Ligde haftayı galibiyetle kapatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 19 Nisan Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ TEKRAR SAHAYA GELDİ

Beşiktaşlı futbolcular müsabakadan sonra kendilerini desteklemeye gelen taraftarıyla galibiyeti kutladı.

Karşılaşma bittikten sonra sahaya giren bir çocuk, Beşiktaşlı futbolculara doğru koştu. Bir emniyet görevlisinin engellemeye çalıştığı minik taraftarı siyah-beyazlı oyuncu Dusko Tosic, takım arkadaşlarına yönlendirdi. Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Pepe, formasını bu çocuğa verdi. Quaresma da cep telefonuyla Pepe ve minik taraftarın fotoğrafını çekti.

Futbolcular içeriye girdikten sonra siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i tribüne çağırdı. İçeriden tekrar sahaya dönen Güneş, taraftarları selamladı.

AKHİSARSPOR 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş'a 3-0 mağlup olarak 34 puanda kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 5 maçtır galip gelemiyor. Ligin 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor, bu galibiyetin ardından oynadığı 5 müsabakayı 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle tamamlayarak sadece bir puan alabildi.