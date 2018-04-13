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MHK kesti, tepki gösterdi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan -Osmanlıspor karşılaşmasında Martin Skrtel’in golünü veren yan hakem Cevdet Kömürcüoğlu’nun bu hafta kızağa çekilmesi Fenerbahçe’yi kızdırdı...

Giriş Tarihi: 13.4.2018
MHK kesti, Fenerbahçe tepki gösterdi
'nin, Osmanlıspor maçında Skrtel'in kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas topu kontrol etmesine rağmen 2. yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu, topun çizgiyi geçtiğine hükmetmiş ve golü verdirmişti. Yayıncı kuruluşun pierosuna göre de top çizgiyi 5 cm geçmiş ve Kömürcüoğlu'nun doğru karar verdiği anlaşılmıştı. Ancak Soldado'nun attığı ikinci gol pieroya göre 24 cm ofsayt olarak gözüküyordu... Kömürcüoğlu'nun MHK tarafından kızağa çekilip bu hafta görev verilmemesine F.Bahçe tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Son haftalara yaklaşırken 'tarafsızlık' ilkesine zarar veren bu tarz kararlar endişe verici ve vahim mahiyettedir. MHK tarafından kızağa çekilerek cezalandırılan Cevdet Kömürcüoğlu'na yapılan bu hareketle hakemlere ve kamuoyuna verilmek istenen mesaj açıktır. TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nun bu yanlıştan en kısa sürede geri dönmelerini bekliyoruz" denildi.
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MHK kesti, Fenerbahçe tepki gösterdi
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