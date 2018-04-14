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'da 5 problem çözüldü

yönetimi maddi sorunları tek tek hallediyor. Hugo için Teleset Mobilya Akhisarspor’a, Hyun-Jun Suk için Porto’ya ödeme yapıldı. Alacakları için ihtarname çeken 3 yabancının da paraları hesaplarına yatırıldı.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
Trabzonspor'da 5 problem çözüldü
'un pazar günü seçilen yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu göreve başladıkları ilk haftada acil çözüm bekleyen 5 maddi soruna neşter vurarak halletti.
1- Mazbatasını aldığı ilk gün 'nın bonservisi için Akhisar'ın gönderdiği ihtarname ile karşılaşan Ağaoğlu ve yönetimi, iki gün içinde 850 bin Euro'yu ödeyerek önemli bir sorunu çözdü.
2- 2016-17 sezonunda Porto'dan kiralanan Hyun-Jun Suk için ödenmesi gereken 250 bin Euro da Portekiz kulübünün hesabına yatırıldı. Hali hazırda transfer yasağı bulunan bordo- mavili yönetim böylece yeni bir FIFA sürecini de önledi.
3- İki kulübe yapılan bu acil ödemelerden sonra sıra futbolculara geldi. Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtar çeken Onazi, Rodallega ve Castillo'yla görüşen yöneticiler, üç oyuncunun parasını yatırdı.
4- Ayrıca bugüne kadar alacakları önemli oranda gecikmeye giren yabancılara pazartesi ödeme yapılacak. TÜRK oyunculara ise gelecek hafta sonuna kadar bütün alacakları ödenecek.
5- Yönetici Emin Kahraman, SABAH'a şunları söyledi: Önemli birçok sorunu çözmeyi başardık. Bundan sonrakileri de çözmek için yoğun çalışıyoruz. Futbolcularımızın bir bölümüne ödeme gerçekleştirdik, diğerlerini de kısa süre içerisinde yapacağız."

ÜÇ MÜJDE BİRDEN
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle hafta başından itibaren ayrı çalışan , önceki gün yapılan antrenmana ağrıları nedeniyle katılmayan ve yine önceki gün idmanda sakatlanarak çalışmayı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı iyileşti. Üç oyuncu da takımla birlikte idmana çıkarken Osmanlıspor maçında forma giyebilecekleri açıklandı.

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Beşiktaş ile 2015-2016 sezonunda 41 maçta 9 gol- 13 asistle oynayan Sosa, ardından Milan ve Trabzon'da 40 maçta gol atamazken, sadece 5 asist yaptı
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Trabzonspor'da 5 problem çözüldü
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