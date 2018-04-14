Trabzonspor'da 5 problem çözüldü

Trabzonspor
'un pazar günü seçilen yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu göreve başladıkları ilk haftada acil çözüm bekleyen 5 maddi soruna neşter vurarak halletti. 1-
Mazbatasını aldığı ilk gün Rodallega
'nın bonservisi için Akhisar'ın gönderdiği ihtarname ile karşılaşan Ağaoğlu ve yönetimi, iki gün içinde 850 bin Euro'yu ödeyerek önemli bir sorunu çözdü. 2-
2016-17
sezonunda Porto'dan kiralanan Hyun-Jun Suk için ödenmesi gereken 250 bin Euro da Portekiz kulübünün hesabına yatırıldı. Hali hazırda transfer yasağı bulunan bordo- mavili yönetim böylece yeni bir FIFA sürecini de önledi. 3-
İki kulübe yapılan bu acil ödemelerden sonra sıra futbolculara geldi. Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtar çeken Onazi, Rodallega ve Castillo'yla görüşen yöneticiler, üç oyuncunun parasını yatırdı. 4-
Ayrıca bugüne kadar alacakları önemli oranda gecikmeye giren yabancılara pazartesi ödeme yapılacak. TÜRK
oyunculara ise gelecek hafta sonuna kadar bütün alacakları ödenecek. 5-
Yönetici Emin Kahraman, SABAH
'a şunları söyledi: Önemli birçok sorunu çözmeyi başardık. Bundan sonrakileri de çözmek için yoğun çalışıyoruz. Futbolcularımızın bir bölümüne ödeme gerçekleştirdik, diğerlerini de kısa süre içerisinde yapacağız.
" ÜÇ MÜJDE BİRDEN
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle hafta başından itibaren ayrı çalışan Burak Yılmaz
, önceki gün yapılan antrenmana ağrıları nedeniyle katılmayan Jose Sosa
ve yine önceki gün idmanda sakatlanarak çalışmayı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı iyileşti. Üç oyuncu da takımla birlikte idmana çıkarken Osmanlıspor maçında forma giyebilecekleri açıklandı. 5
Beşiktaş ile 2015-2016 sezonunda 41 maçta 9 gol- 13 asistle oynayan Sosa, ardından Milan ve Trabzon'da 40 maçta gol atamazken, sadece 5 asist yaptı