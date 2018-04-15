Arda Turan, Galatasaray'a karşı ilk 11'de

Medipol Başakşehir'in Galatasaray maçı ilk 11'i belli olurken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Arda Turan'ı eski takımına karşı ilk 11'de başlatacak.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Medipol Başakşehir'de Arda Turan eski takımına karşı sahada yer alacak. Devre arası transfer döneminde İspanyol ekibi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray mücadelesinde ilk 11'de olacak. Hafta içinde eski takımı olan Galatasaray'a karşı oynayıp oynamayacağı sık sık tartışılan deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı Mossoro'nun yerine Abdullah Avcı'nın tercihi oldu.