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, 'a karşı ilk 11'de

'in 29. haftasında 'ın 'i ağırlayacağı dev maçta ilk 11'ler belli oldu. Konuk ekipte teknik direktör , 'ı eski takımına karşı ilk 11'de sahaya sürme kararı aldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 18:21
Arda Turan, Galatasaray'a karşı ilk 11'de

'in maçı ilk 11'i belli olurken, Teknik Direktör , 'ı eski takımına karşı ilk 11'de başlatacak.

'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Medipol Başakşehir'de Arda Turan eski takımına karşı sahada yer alacak. Devre arası transfer döneminde İspanyol ekibi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray mücadelesinde ilk 11'de olacak. Hafta içinde eski takımı olan Galatasaray'a karşı oynayıp oynamayacağı sık sık tartışılan deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı Mossoro'nun yerine Abdullah Avcı'nın tercihi oldu.

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Arda Turan, Galatasaray'a karşı ilk 11'de
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