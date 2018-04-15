Türkiye'den Avrupa'ya transfer olması beklenen 11 futbolcu

ELJİF ELMAS

Filmleri aratmayacak bir operasyonla Fenerbahçe'ye imza atan Eljif Elmas, hayal kırıklığı yaşıyor. Düzenli olarak forma isteyen ancak Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan genç oyuncu daha çok forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini yönetime ilettiği belirtildi. Sezon sonu gelecek tekliflere göre kiralık olarak göndermeyi planlayan F.Bahçe yönetimi, sezon sonu Aykut Kocaman'ın vereceği rapora göre hareket etme kararı aldığı öğrenildi.