Türkiye'den Avrupa'ya transfer olması beklenen 11 futbolcu

Sezon sonu Süper Lig'in gözdeleri Avrupa yolcusu. Süper Lig'in genç yeteneklerine Avrupa'nın köklü kulüplerinden kanca. İşte transfer dönemi Avrupa'nın yolunu tutması beklenen isimler. SİNAN GÜMÜŞ Galatasaray'ın büyük umut vaad eden ancak bir türlü düzenli bir forma şansı bulamayan Sinan Gümüş'ün sezon sonu büyük talipleri olacağa benziyor. Son olarak devre arasında Benfica'nın ısrarla istediği futbolcuya Almanya'dan teklifler geldiği iddia edildi. Sinan'ın gelen tekliflere sıcak baktığı yönetiminde onay vermesi halinde gidebileceği belirtildi. ELJİF ELMAS Filmleri aratmayacak bir operasyonla Fenerbahçe'ye imza atan Eljif Elmas, hayal kırıklığı yaşıyor. Düzenli olarak forma isteyen ancak Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan genç oyuncu daha çok forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini yönetime ilettiği belirtildi. Sezon sonu gelecek tekliflere göre kiralık olarak göndermeyi planlayan F.Bahçe yönetimi, sezon sonu Aykut Kocaman'ın vereceği rapora göre hareket etme kararı aldığı öğrenildi. OĞUZHAN ÖZYAKUP Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan için İngiliz kulüpler sıraya girmiş durumunda. Özellikle Cenk Tosun'un transferi sonrası Premier Lig ekipleri gözlerini Beşiktaşlı oyunculara çevirmiş durumunda. Oğuzhan için şu ana kadar en ciddi girişimi Newcastle United ile Everton gösterdi.. TOLGAY ARSLAN Beşiktaş'ın bir diğer başarılı ismi olan Tolgay Arslan içinde ara ara nabız yoklanıyor. Beşiktaş'ın yeni sözleşme imzalattığı başarılı futbolcuyu iyi bir teklif gelmedikçe bırakmaya niyeti yok.. ABDÜLKADİR ÖMÜR Türk futbolunun gelecek vaad eden isimlerinden olan Abdülkadir Ömür'ün bu sezon transfer sayfalarını süslemesi bekleniyor. Ciddi takipçileri olan genç ismin sezon sonu dev kulüplerden gelecek teklifler kaderini değiştirebilir.. YUSUF YAZICI Trabzonspor'un bir diğer yeteneği olan Yusuf Yazıcı da Avrupa'ya göz kırpan en önemli isimlerin arasında yer alıyor. Özellikle 10 numara bölgesinde sergilediği futbolla ve Mesut Özil'in varisi olarak lanse edilen yıldız ismin yüksek bir bonservis bedeli ile sezon sonu Avrupa'nın yolunu tutabilir.. GARRY RODRIGUES Şu an İngiltere'den teklif aldığı bilinen Rodrigues'in yüksek bir bonservis bedeli ile satmaya çalışan G.Saray, Rodrigues'in satışından elde edilecek gelirin yüzde 25'ini yapılan anlaşma gereği PAOK'a vermesi gerekecek..