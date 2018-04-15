Cengiz Ünder 35 dakika oynadı, Roma derbisinde gol sesi çıkmadı

İtalya Serie A'nın 32'nci haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Lazio ile 0-0 berabere kaldı.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0 sona erdi.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 55'inci dakikada Gerson'un yerine oyuna dahil oldu.

Lazio'da Stefan Radu 80'inci dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 61'e yükseltti.