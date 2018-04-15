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35 dakika oynadı, derbisinde gol sesi çıkmadı

İtalya 'da 32. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında 'in forma giydiği ile 0-0 berabere kaldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 23:54 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 23:56
Cengiz Ünder 35 dakika oynadı, Roma derbisinde gol sesi çıkmadı

İtalya Serie A'nın 32'nci haftasında 'in formasını giydiği , ile 0-0 berabere kaldı.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0 sona erdi.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 55'inci dakikada Gerson'un yerine oyuna dahil oldu.

Lazio'da Stefan Radu 80'inci dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 61'e yükseltti.

Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

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Cengiz Ünder 35 dakika oynadı, Roma derbisinde gol sesi çıkmadı
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