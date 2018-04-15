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: "Aslında sol ayağı iyi değildir"

'ın Hollandalı oyuncusu , 'in 29. haftasında 'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Donk her maça final havasında hazırlanmaları gerektiğini belirtti. Tecrübeli oyuncu, Mariano'nun attığı golü de değerlendirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 21:38 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 21:38
Ryan Donk: Aslında sol ayağı iyi değildir

'ın Hollandalı oyuncusu , 2-0 kazandıkları maçının ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk yolunda iddialı olduğumuzu gösterdik" dedi.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Donk, Mariano'nun harika bir gol attığını ifade ederek, "Aslında sol ayağı iyi değildir. Ancak bugün taraftara sol ayağıyla da gol atabildiğini gösterdi. Mükemmel bir gol buldu ve bu golle takıma da güven verdi" şeklinde konuştu.

"İLK YARI TEK EKSİK GOLDÜ"

İlk yarı tek eksiklerinin gol olduğunu vurgulayan Donk, "Maçtan önce hocamızın uyarıları oldu. Başakşehir'in önde hızlı oyuncularının olduğu ve hızlı kontraatağa çıktıkları uyarısı yapmıştı. Biz de buna göre önlemler aldık. İlk yarı tek eksik goldü. İkinci yarı da golü bulduktan sonra daha güvenli oynadık. Bu galibiyetle taraftara da şampiyonluk yolunda iddialı olduğumuzu gösterdik. Bundan sonra da her maça final havasında hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Ryan Donk: "Aslında sol ayağı iyi değildir"
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