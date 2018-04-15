Erman Toroğlu Arda Turan Başakşehir'in en zayıf halkası

SABAH Spor'un usta yazarı Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ilk yarısında çarpıcı yorumlar yaptı. Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken usta yorumcu Erman Toroğlu maça ilişkin çarpıcı yorumlar yaptı. İşte Toroğlu'nun o yorumları... Enteresan işler oluyor. Son 10 dakikada tuhaf hakem kararları var gibi. Bir pozisyonda Başakşehirli oyuncu aldı gidiyor, faul çalındı. Başakşehirli oyuncular, hakemin üstüne yürüyor. Emre Belözoğlu kenarda bir yere 'Bu hakemi yazın' diyor. Tuhaf bir maç oluyor. İnşallah bir tuhaflık olmaz. Denayer'in bir kafa pozisyonu var, Volkan'a uçsun, fotoğraf çektirsin diye. Galatasaray defansı pek güvenilir işler de yapmıyor. Başakşehir defansı bir kademe daha iyi.