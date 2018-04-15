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" 'in en zayıf halkası"

SABAH Spor'un usta yazarı , Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray - Medipol maçının ilk yarısında çarpıcı yorumlar yaptı.

Giriş Tarihi: 15.04.2018 20:17 Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 20:21
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" 'in en zayıf halkası"
Erman Toroğlu Arda Turan Başakşehir'in en zayıf halkası

Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray, Medipol 'i ağırlıyor.

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" 'in en zayıf halkası"
Erman Toroğlu Arda Turan Başakşehir'in en zayıf halkası

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken usta yorumcu maça ilişkin çarpıcı yorumlar yaptı.

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" 'in en zayıf halkası"
Erman Toroğlu Arda Turan Başakşehir'in en zayıf halkası

İşte Toroğlu'nun o yorumları...

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" 'in en zayıf halkası"
Erman Toroğlu Arda Turan Başakşehir'in en zayıf halkası

"Enteresan işler oluyor. Son 10 dakikada tuhaf hakem kararları var gibi. Bir pozisyonda li oyuncu aldı gidiyor, faul çalındı.

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" 'in en zayıf halkası"
Erman Toroğlu Arda Turan Başakşehir'in en zayıf halkası

"li oyuncular, hakemin üstüne yürüyor. Emre Belözoğlu kenarda bir yere 'Bu hakemi yazın' diyor."

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" 'in en zayıf halkası"
Erman Toroğlu Arda Turan Başakşehir'in en zayıf halkası

"Tuhaf bir maç oluyor. İnşallah bir tuhaflık olmaz. Denayer'in bir kafa pozisyonu var, Volkan'a uçsun, fotoğraf çektirsin diye."

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" 'in en zayıf halkası"
Erman Toroğlu Arda Turan Başakşehir'in en zayıf halkası

"Galatasaray defansı pek güvenilir işler de yapmıyor. defansı bir kademe daha iyi."

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