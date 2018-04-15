Türk Telekom’da bilek güreşi

Avrupa'nın önde gelen liglerinin aksine kıyasıya bir zirve yarışının devam ettiği Süper Lig'de kalan 6 haftanın en önemli maçlarından biri bu akşam Seyrantepe'de oynanacak. Aralarında 2 puan fark olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir liderlik için Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacaklar. Kazananın büyük avantaj sağlayacağı karşılaşma, şampiyonluk mücadelesi veren diğer ekipler Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Bu maçtan çıkacak sonuç, 4 takımın da ligdeki kaderine direkt etki edecek. Saat 19.00'da başlayacak kritik maçı Halil Umut Meler yönetecek.

ASLAN'IN GÜCÜ TARAFTARI

Geçen hafta deplasmanda düşme hattındaki G.Birliği'ne yenilerek büyük yara alan G.Saray, taraftarının desteğiyle kazanmayı hedefliyor. Son 3 maçını kazanan Başakşehir ise liderliği sarı-kırmızılı rakibine bırakmak istemiyor.

SÜPER İKİLİ REKOR PEŞİNDE

BU sezon 26 kez rakip fileleri sarsan G.Saray'ın forvetiG omis, 3 gol daha atarsa, 'Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu' olacak. BAŞAKŞEHIR'IN yıldızı Adebayor ise ligde 6 gol attığı G.Saray'ın ağlarına bir gol daha gönderirse kariyerinde en çok go l attığı takım sıralamasında Aston Villa'nın yanına Aslan'ı da yazacak.

RAKAMLARLA G.SARAY-BAŞAKŞEHİR



BAŞAKŞEHIR'IN en skorer ismi olan Edin Visca, Galatasaray'a karşı rakip olduğu son 4 maçta takımı 13 gol atsa da kendisi sadece bir asist yapabildi.

GALATASARAY'A karşı kariyerinde 18 maça çıkan Abdullah Avcı, son 10 maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, sadece bir kez yenildi.

BAŞAKŞEHIR, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son üç maçta rakibine mağlup olmadı. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti.

TÜRK TELEKOM Stadı'nda son 9 maçını da kazanan Galatasaray, bu alanda Fransız ekibi PSG (16) sonrası Avrupa'nın en uzun serisine sahip.

GALATASARAY, Halil Umut Meler yönetiminde oynanan 6 maçta, 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Başakşehir ise 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi gördü.

MEDIPOL BAŞAKŞEHIR'DE Alparslan Erdem, Uğur Uçar, Chedjou, Emre Belözoğlu ve Arda Turan eski takımları Galatasaray'a karşı mücadele edecek.

ARDA 2523 GÜN SONRA!

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı bugün Başakşehir formasıyla boy göstermeye hazırlanan Arda, 2523 gün sonra Türk Telekom Stadı'nın çimlerine ayak basacak. 31 yaşındaki futbolcu, Türk Telekom'da resmi maçta en son 2010-2011 sezonunda Galatasaray formayla Konyaspor'a karşı mücadele etmişti. Sarı-kırmızılı taraftarların, eski yıldızlarını nasıl karşılayacakları merak ediliyor.

MURAT ÖZBOSTAN DİYOR Kİ

Bir gerçek var ki bu maçın dinamiklerini Gençlerbirliği belirledi. Galatasaray, Ümit Özat'ın ekibine yenilmese bambaşka bir tabloyla karşı karşıya olacaktık. Şimdi ise beraberliğin dahi Başakşehir'e önemli avantaj getireceği bir görüntü var. Fenerbahçeliler de Beşiktaşlılar da Galatasaray galibiyetini Başakşehir'e tercih ediyorlar. Böyle bir atmosferde maçın heyecanlı geçeceği kesin. Galatasaray'ın iç sahadaki kuvveti malum, taraftar gücüyle avantajlı. İlk yarı direnebilirse Başakşehir'in şansı olur. Bir de Arda konusu var. Protesto edilecekmiş. Ben bunu anlamıyorum. Galatasaray istedi de Arda mı gelmedi? Eğer tribünler Arda'nın üzerine oynarsa, bu Başakşehir'in avantajına olur.