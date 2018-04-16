Gol düellosunda zafer Boluspor'un

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor evinde Boluspor ile karşılaştı. Mücadeleden Boluspor 3-2 galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Adanaspor'da Renan Diniz'in serbest vuruştan sert şutunda top üstten az farkla auta çıktı.
26. dakikada Boluspor'da Melih'in yerden ortasında Mustafa'nın müsait pozisyonda şutunda top üstten auta çıktı.
30. dakikada Adanaspor'da Magaye'nin köşe vuruşundan ortasında gelişine vuran Onur Akbay'ın şutunu kaleci Gökhan güçlükle çıkarttı.
50. dakikada Boluspor'da Mustafa'nın sol kanattan ortasında Diarra'nın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci İrfan topu kornere çeldi.
52. dakikada Boluspor'da Bentley yaklaşık 25 metreden sert şutunda top yan direkten oyun alanına döndü.
60. dakikada Adanaspor'da Bahattin'in çaprazdan şutunda üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
62. dakikada Adanaspor'da Gökhan'ın uzun pasında Magaye kaleci ile karşı karşıya kaldı. Plasesinde topu ağlarla buluşturdu. 2-0
72. dakikada Boluspor'da Furkan'nın ortasında gelişine vuran Sefa topu ağlarla buluşturdu. 2-1
74. dakikada Boluspor'da Mustafa Durak'ın serbest vuruştan ortasında kaleci İrfan'dan seken topu tamamlayan Poepon topu ağlarla buluşturdu. 2-2
90. dakikada Adanaspor'da Renan Diniz ceza alanı içerisinde Sefa'yı düşürünce hakem Hakan Ceylan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İshak topu ağlarla buluşturdu. 2-3
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Serkan Gençerler xx, Utku Tunavelioğlu xx
Adanaspor: İrfan xx, Gökhan xx, Berkan xx, Onur xx, Renan Diniz xx, Yener xx (Mustafa dk. 72 x), Tevfik xx, Foguinho xx, Roni xx, Magaye xxx, Bahattin xxx (Oğuzhan dk. 83 x)
Yedekler: Hayrullah, Atakan, Ahmet, Alpay
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Boluspor: Gökhan x, Alim xx, Diarra x, Furkan xx, Umut xx, İrfan x (Sefa dk. 66 x), İshak x, Melih x (Guido dk. 66 x), Mustafa x (Santos dk. 82), Poepon x, Bentley xx
Yedekler: Ertuğrul, Göksu, Franco, Özgür, Sefa, Burak, Ahmethan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Bahattin (dk. 60), Magaye (dk. 62) (Adanaspor), Sefa (dk. 72), Peopon (dk. 74) (Boluspor) İshak (dk. 90 pen.)
Sarı Kartlar: Diarra, İshak, Peopon (Boluspor), Roni, Tevfik (Adanaspor)