Kezman'dan Fenerbahçe için olay sözler

"Menajerim de '5 dakika da olsa git konuş' dedi. İstemiyordum yine de, o gün yönetimden gelen 300 cevapsız aramam vardı. Baskı çok büyüktü. Büyük patron Miguel Angel Gil tesislere kadar geldi, 'Sana çok para ödedik ve şimdi kar yapma şansımız oldu, durum bu.' dedi."