Kezman'dan Fenerbahçe için olay sözler

Fenerbahçeli eski futbolcu Mateja Kezman, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kezman'ın özellikle Fenerbahçe hakkında yaptığı açıklamalar çok konuşulacak. İşte Sırp futbolcunun açıklamaları... Atletico Madrid'deki ikinci sezonumun hazırlık dönemiydi, çok gol atıyordum ve iyi oynuyorduk. Ama ilk resmi maça 1 hafta kala her şey alt üst oldu. Yönetici çağırdı ve Fenerbahçe'den bir kafilenin geldiğini söyledi. Benimle görüşmek konusunda ısrarcıymışlar. Ben de Madrid'den ayrılmak istemediğimi ve hele hele Türkiye'ye hiç gitmek istemediğimi söyledim. Atletico'nun paraya ihtiyacı varmış meğer. Oyuncu satmaları gerekiyormuş ve bana Türkler ile görüşmem için yalvardılar. Menajerim de '5 dakika da olsa git konuş' dedi. İstemiyordum yine de, o gün yönetimden gelen 300 cevapsız aramam vardı. Baskı çok büyüktü. Büyük patron Miguel Angel Gil tesislere kadar geldi, 'Sana çok para ödedik ve şimdi kar yapma şansımız oldu, durum bu.' dedi. Ben de, 'Kesinlikle gitmek istemiyorum.' dedim. Çocuklarım yeni okula başlamıştı, ben dili yeni öğrenmiştim ve ev almıştım. Gil, yalvarmaya devam etti görüşmem için ve ben de 'Tamam, görüşürüm ama imza atmam.' dedim. O akşam Fenerbahçe yönetimiyle oturdum. Madrid'den ayrılmak istemediğimi, ayrılacaksam da bunun para için olacağını söyledim. Onlara absürd bir maaş isteği sundum, bu da onlara fazla geldi. Öyle konuştuk ve ayrıldık. Ertesi gün geri döndüler. Düşünmüşler ve karar değiştirmişler. Abartı taleplerime yakın bir teklif getirdiler. Biraz daha pazarlık yaptık ve gece 4 gibi ön sözleşmeyi imzaladım.