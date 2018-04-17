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asist yaptı 1 puana razı oldu

Milli futbolcu 'un bir asist yaptığı İspanya Birinci Futbol Ligi () mücadelesinde ile 2-2'lik beraberlikle ayrıldı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 00:18 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 00:21
Emre Mor asist yaptı Barcelona 1 puana razı oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin () 33. haftasında ile 2-2 berabere kaldı.

Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşmada, milli futbolcu 'un forma giydiği Celta Vigo, lider Barcelona'yı ağırladı.

Barcelona, 36. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Celta Vigo, rakibine 45. dakikada Jonny Castro'nun golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.

Konuk takım, 64. dakikada Paco Alcacer'in kaydettiği golle bir kez daha üstünlük yakaladı: 1-2.

Katalan ekibinde Sergi Roberto, 71. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Celta Vigo, Iago Aspas'ın 82. dakikada bulduğu golle durumu 2-2'ye getirdi. Oyuna 79. dakikada Pione Sisto'nun yerine giren Emre Mor, bu golün asistini yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla namağlup lider Barcelona, 83 puana yükseldi. La Liga'da 9. sırada bulunan Celta Vigo ise 44 puana çıktı.

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Emre Mor asist yaptı Barcelona 1 puana razı oldu
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