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'nün maçında bir gariplik 'VAR'dı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga), 05 takımının sahasında 'u 2-0 mağlup ettiği maça Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı damga vurdu.

Giriş Tarihi: 17.04.2018 10:21
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'nün maçında bir gariplik 'VAR'dı
Çağlar Söyüncü'nün maçında bir gariplik 'VAR'dı

Kümede kalma mücadelesi veren iki ekip arasında Opel Arena'da oynanan müsabakada 05, Bundesliga'nın 30. haftasında 'u konuk etti.

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'nün maçında bir gariplik 'VAR'dı
Çağlar Söyüncü'nün maçında bir gariplik 'VAR'dı

Karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğünü çalan müsabakanın hakemi Guido Winkmann'a, 'lu futbolcu Marc Oliver Kempf'in bir önceki pozisyonda ceza sahasında topa elle müdahale ettiği yönünde VAR görevi yapan Bibiana Steinhaus tarafından uyarıda bulunuldu. Bu sırada Freiburg ekibi soyunma odasına gitti.

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'nün maçında bir gariplik 'VAR'dı
Çağlar Söyüncü'nün maçında bir gariplik 'VAR'dı

Pozisyonu tekrar televizyonda izleyerek ev sahibi ekibin lehine penaltı kararı veren hakem Winkmann, soyunma odasına giden futbolcuları yeniden sahaya çağırarak penaltı atışını kullandırdı.

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'nün maçında bir gariplik 'VAR'dı
Çağlar Söyüncü'nün maçında bir gariplik 'VAR'dı

Pablo De Blasis 45+7. dakikada penaltı atışını gole çevirdi ve 05 ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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'nün maçında bir gariplik 'VAR'dı
Çağlar Söyüncü'nün maçında bir gariplik 'VAR'dı

Devre arasından sonra da çekişmeli geçen karşılaşmada 05, 79. dakikada Arjantinli futbolcu Blasis ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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'nün maçında bir gariplik 'VAR'dı
Çağlar Söyüncü'nün maçında bir gariplik 'VAR'dı

'da milli futbolcu 90 dakika forma giydi. 05'te ilk 11'de başlayan Türk asıllı oyuncu Suat Serdar ise 80 dakika sahada kaldı.

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'nün maçında bir gariplik 'VAR'dı
Çağlar Söyüncü'nün maçında bir gariplik 'VAR'dı

Öte yandan, karşılaşmanın başında iki takımın taraftarları pazartesi günü maçların yapılmasını protesto etti.

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