Çağlar Söyüncü'nün maçında bir gariplik 'VAR'dı

Karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğünü çalan müsabakanın hakemi Guido Winkmann'a, Freiburg'lu futbolcu Marc Oliver Kempf'in bir önceki pozisyonda ceza sahasında topa elle müdahale ettiği yönünde VAR görevi yapan Bibiana Steinhaus tarafından uyarıda bulunuldu. Bu sırada Freiburg ekibi soyunma odasına gitti.