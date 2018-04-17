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ve PFDK'ye sevk edildi

, ve , (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından (PFDK) sevk edildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 18:18
Galatasaray ve Medipol Başakşehir PFDK'ye sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, , ve Antalyaspor'u çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve 'un 29. hafta maçlarındaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin antrenörü Önder Engin ve Atiker Konyaspor Teknik Sorumlusu Abdurrahman Baysangur'un sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

Ayrıca, Spor Toto 1. Lig ekipleri Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ve Adanaspor'un çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

MKE Ankaragücü oyuncusu Anton Putsila, Samsunsporlu futbolcu Çağrı Ortakaya ve Adana Demirspor Antrenörü Güray Genç'in de çeşitli nedenlerle disiplin kuruluna gönderildikleri kaydedildi.

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