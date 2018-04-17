Hıncal Uluç "Fatih Terim kızarttı Abdullah Avcı tereyağı sürdü"

Hıncal Uluç: Soru Cevap
1- Hıncal abi, iki hafta önce konuştuğumuzda "Herkes herkesi yenebilir, fikstür yorumları anlamsız" demiştin. Galatasaray, Gençlerbirliği'ne yenildi, Başakşehir'i yendi. Fikstürde kalan 5 hafta için ne diyebiliriz?
Fikstür konusunda söylediklerime değil, geçen hafta köşemde yazdıklarıma bak esas. Başlığım neydi? "Şimdi şampiyon olabilirler!."
Galatasaray'ın Gençlerbirliği yenilgisi sonrası bunun şok etkisi yaratacağını söylemiştim. Bu hafta da Galatasaray, Başakşehir'i yendi. Dersini iyi çalışıp geleceksin! (Gülüyor) 2- Bu hafta M.City şampiyon oldu, Paris Saint-Germain rakibine 7 puan fark atarak şampiyon oldu, PSV aynı şekilde… Bir tek çekişme burada kaldı.
Ne güzel işte… Şimdi İngilizler gibi Fransızlar gibi sırt üstü yatacağımıza birbirinden kritik 5 hafta izleyeceğiz. Her hafta çok şeyler değişebilir. Fenerbahçe'nin bile şampiyonluk şansı var. Şampiyonlar Ligi şansı ayrı, şampiyonluk şansı da var. Galatasaray'ın şampiyonluğu benim tahminim… Tahminler doğru çıkacak diye bir kural olsaydı hiçbir spor dalının heyecanı kalmazdı.
Senin tahminin başka olur, benimki
başka olur. Herkesin, birbirinin fikrine saygısının
olması lazım... Ben 'Gençlerbirliği yenilgisi
şok olacak' dedim. Benim Fatih Terim
'e güvenim
tam. Terim'i sene başından beri en çok eleştiren
kişiyim ben. "Yanlış 11 çıkarıyor, yanlış müdahalelerde bulunuyor, maçı okuyamıyor"
diye… Gençlerbirliği maçı tokat oldu diye düşünüp, "Bu tokat oldu, eski Fatih Terim olur, o da bu takımı şampiyon yapar"
dedim. 3- Peki Maicon-Denayer gibi radikal bir hamle geldi Fatih hocadan, ona ne demek lazım?
En doğru iki hareketiydi. Bir, Maicon çok ağır ve formsuzdu. Denayer çok hareketli... Kafa toplarında da çok hareketli ve akıllı. Duran toplarda da onun önemi var.
Bir de Belhanda
ile Selçuk orta ikiliyi yan yana kaldıramıyorlardı. Birinden birinin çıkması ve Donk'un oraya girmesi lazımdı.
Onu da yaptı. Bence bir şey
daha gerekliydi, Feghouli'nin yerine Yasin'i ya
da Sinan'ı deneyerek başlamalıydı. Bence Yasin…
Yasin kanat adamı, Feghouli ise hiçbir yerin
adamı değil. Hele Feghouli ile Belhanda yan yana oldular mı aman yarabbim, motoru çalışmayan tanka dönüyor Galatasaray, it Allah it. 4- Maçın Başakşehir tarafını nasıl görüyorsunuz? Başakşehir
, maçın asıl kaybedeni… Abdullah Avcı'nın bu kadar kötü yönettiğini de görmedim, Başakşehir'in bu kadar kötü olduğunu da görmedim.
Şimdi sorum şu: Başakşehir bir maça Emre ve Arda'yı beraber oynatarak başlıyorsa hocanın niyetini ne tahmin edersin?
Maçı alır almaz ama bu takım futbol oynayacak dersin. Emre ve Arda sahada varken Başakşehir ne oynadı? Oynatmamak için oynadı, oynamak için değil.
Bunu da zaten Arda'nın maç sonu lafından anlıyoruz. "Emre ile sarı kartlar görülünce bizim sert müdahalelerimiz bitti"
dedi.
Taktik faul görevi vermiş Emre ile Arda'ya. Düşünebiliyor musun, bizim takımı oynat diye değil Galatasaray'ı oynatmayın diye.
Yahu Emre ve
Arda bu adamlar değil ki. Sen oynatmamaya çıkacaksan
kenarda bir sürü adamın var. Bir İrfan Can Kahveci var, Gökhan İnler var. Emre ve Arda'yı ne zaman oyundan aldı; Galatasaray golü atıp Başakşehir mağlup duruma düştü. Başakşehir'in oynaması lazım.
Oynatmama değil, oynama taktiğine
dönmesi lazım, oynama taktiğine dönerken
de Emre ve Arda'yı dışarı aldı. Abdullah Avcı
'nın
böyle bir şey yapmasını benim aklım almıyor. Fatih
Terim, Galatasaray'ı iyi yönetti. Bu defa kenar
müdahaleleri de tam zamanında ve doğru oldu.
Tolga'yı çok zamanında aldı oyuna. Eren'i oyuna alışı da olağanüstü başarılıydı. Neden Gomis çıkıyor da Eren giriyor oyuna dediler,
Galatasaray
o sıra hafiften kapanmış, kapanmaması lazım ama
kapanmış. Kapanan Galatasaray'a en büyük tehlike
nerede? Duran toplarda. Duran toplarda stoper
görevi yapsın diye aldı oyuna Eren'i, gol atsın diye
değil. Yani iki stoperin arasına zaten Donk'u çekmişti, bir de Eren'i alalım ki duran top belasından kurtulalım dedi.
O bile hesaplıydı. Yani baştan
sona Fatih güzeldi, ekmeği kızarttı, Abdullah
Avcı da tereyağını, balı, kaymağı sürdü üstüne.