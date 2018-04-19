CANLI | Fenerbahçe - Beşiktaş

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı, atv'den canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor.

FENERBAHÇE 0-0 BEŞİKTAŞ (2-2)

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Soldado

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin; Medel, Oğuzhan, Talisca, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Negredo

KİM HANGİ SKORA TUR ATLAR?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı nefesleri kesmiş, Fenerbahçe ile Beşiktaş sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmıştı.

9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak finale gitmek isteyen iki takımın rövanş mücadelesinde, sarı-lacivertlilere galibiyet dışında 0-0 ve 1-1'lik beraberlikler tur için yetecek.

Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlikte finalist olacak. Normal süre 2-2 biterse, maç uzayacak.

Galatasaray'ı eleyen Akhisarspor adını Diyarbakır'da oynanacak final maçına yazdıran ilk takım olmuştu.