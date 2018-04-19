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yarı final rövanş maçında ve kozlarını paylaşıyor...

Giriş Tarihi: 19.4.2018 18:22 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 20:57
CANLI | Fenerbahçe - Beşiktaş

ve , yarı final rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı, atv'den canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Karşılaşmayı yönetiyor.

FENERBAHÇE 0-0 BEŞİKTAŞ (2-2)

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, , Josef, Dirar, Aatif, Giuliano,

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, , Tosic, Caner Erkin; Medel, Oğuzhan, Talisca, Ryan Babel, Ricardo Quaresma,

KİM HANGİ SKORA TUR ATLAR?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı nefesleri kesmiş, Fenerbahçe ile Beşiktaş sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmıştı.

9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak finale gitmek isteyen iki takımın rövanş mücadelesinde, sarı-lacivertlilere galibiyet dışında 0-0 ve 1-1'lik beraberlikler tur için yetecek.

Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlikte finalist olacak. Normal süre 2-2 biterse, maç uzayacak.

Galatasaray'ı eleyen Akhisarspor adını Diyarbakır'da oynanacak final maçına yazdıran ilk takım olmuştu.

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CANLI | Fenerbahçe - Beşiktaş
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