Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Gürcan Bilgiç: Bu ayıbın futbol halidir!

: Bu ayıbın futbol halidir!

Sabah Spor yazarı , olaylı - maçını köşesinde değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 20.4.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 12:04
Gürcan Bilgiç: Bu ayıbın futbol halidir!

yarı finalinde oynanan - rövanşı, ikinci yarıda çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Beşiktaş teknik direktörü 'in başına atılan cisim sonrası yaralanması ve hastaneye kaldırılması olayların vahametini gözler önüne serdi. Sabah Spor yazarı de yaşananları köşesinde değerlendirdi. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı:

Bu ayıbın futbol halidir!

"Bir kupa rövanşının öfke seline dönüşmesini ibretle izledik. Sahada başlayan sertlik ve gerginliğin üstüne, tribünler de kendi üstlerine alındıkları bölümü sergilediler. Ayıp üstüne ayıp vardı. Üç sezondur iki takım maç yapmıyor, adeta birbirlerini yok etmek için gizli planlar üretiyor. Geçen sene Dolmabahçe'de - Tosic olayları yaşandı, ortalık seviye iktidarını kaybetmiş demeçler ve sözlerle doldu. 2-2'nin rövanşına çıkacaktı takımlar ama ilk maçta üç kırmızı çıkmıştı.

Fenerbahçe'ye operasyon mu yapıldı?

Sahadakiler kendi işlerini yapmak yerine, rakibini kışkırtıp, o dengesizlikten avantaj sağlamanın peşine düşmüşlerdi. 'de de avantajı eline almış takımları, Beşiktaş'ın hızını kesip, oyunun kontrolü peşine düşerken, korner attırmıyorlar Quaresma'ya. kırmızı görüyor, artık oyun kolaya dönüşecek, yine atıyorlar ellerine geçeni. Bunun adı tepki değil artık. Benzer olaylar başka statlarda yapıldığında demek laf bırakmayanların, aynı tabloyu kendi sahalarına taşımakta tereddüt etmemeleri gibi bir gariplik de var ortada.

Pepe'nin kartının ardından, her pozisyonda kendini yere atıp, hakemin kararından başka bir kırmızı çıkarmaya çalışan veya 'ya ne laf edelim. Kulübedeki rakip oyuncuları taciz etmeyi kendilerine hak görenlere diyecek bir söz olabilir mi? Ne zaman bu kadar düşman olduk. Neler söylendi ki bu oyunculara maç kazanmak için kendi yeteneklerini bir kenara atıp, sinematografik görüntülere yöneliyorlar ve bundan hiç çekinmiyorlar.

Rıdvan Dilmen: Düğmeye bastılar

Özet şudur; taktik planı, oyun konsantrasyonu ile Beşiktaş'ın etkinliğini minimuma getirip, Pepe'nin dengesizliği ile de final kapısını araladı. Valbuena hamlesi ile de kazanmanın peşine düşmüştü. Şenol Güneş Lens ve Vida hamlesi ile takımının direncini arttırıp, ofansif oyuncu sayısından da feragat etmeden tur için riskleri aldı, oyuna baskıyı da getirdi. Kazanmak için her şey yapılır fikri, artık oyunun önüne geçti.

Hakemin yaralandığı - Fenerbahçe maçında gitmedi soyunma odasına. Şenol Güneş'in yaralandığı dakikada gitti. Hangisi doğruyu yaptı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Gürcan Bilgiç: Bu ayıbın futbol halidir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN