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'dan derbi maçtaki olaylara tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı , Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki - maçında çıkan olaylara tepki gösterdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:17
Hamza Yerlikaya'dan derbi maçtaki olaylara tepki

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı , olayların tekrarlanmaması dileğinde bulunarak, "Futbol sahalarında görmek istemediğimiz nahoş olaylar ve ülkemizin yetiştirdiği değerli hocamız 'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Sporun barış ve kardeşlik olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Ülkemizin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde, sporun barış ve kardeşliğe hizmet etmesi gerçeğini hafızalarımıza kazımamız gerektiğini, bir daha bu çirkin olayların yaşanmamasını temenni ediyorum." görüşlerini paylaştı.

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Hamza Yerlikaya'dan derbi maçtaki olaylara tepki
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