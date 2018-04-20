Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün akşam oynanan ve ikinci yarıda çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakkında da konuşan Erdoğan, 'Burada bir kumpas var. Bu terörü birileri organize etti' şeklinde konuştu.

"BURADA BİR KUMPAS VAR"

Erdoğan, "Bu futbol teröründen öte bir şey. Burada kumpas da var. Bu terörü birileri organize etti, kendiliğinden olan bir şey değil. Bunlar kabul edilebilir bir şey değil. Keşke Tolga da orada bir yanlışın içine girmeseydi. Özellikle Şenol Hoca'ya yapılanı affetmek mümkün değil. Futbol Federasyonu çarşamba günü neler çıkaracak? Bakanlığımız ve biz de bu olayın üzerine gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olaylı derbi açıklaması

"BU KONUNUN ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı, TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hükûmetin de yaşanan olayların üzerine gideceğini vurguladı ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Fair-Play lafı ediyoruz ama uygulamaya gelince bir şey yok. En çok üzüldüğüm şey de şu; hanımlarımızın, kızlarımızın tribünlere gitmesini isteyişimizdeki amaç neydi? Fair-play'ı sağlamaktı. Bayanlar var diye erkekler daha edep, adap içinde maç izlerler diye düşünürken olaylar neredeyse tam tersine döndü. Bakalım TFF ne gibi çalışmalar yapacak görelim. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ve hükûmet olarak bu konunun üzerine gideceğiz."