Başbakan'dan olaylı derbi için flaş açıklama

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Şenol Güneş'e çok geçmiş olsun diyorum. Takımlar arasında rekabet olağan bir şeydir. Ama bu rekabeti şiddete dönüştürdüğünüz zaman maç, maç olmaktan çıkıyor. Şiddetle, kavgayla futbol olmaz. Takımlarımızda bunu hak etmiyor. Böyle olaylar yüzünden kötü bir ünvan sahibi olmayı Türk futbolu hak etmiyor. Futbol Federasyonu da gerekli araştırmayı yapıyor. Sorumluluğu olanlar karşılığını görecek."

"Sorumluluğu olanlar karşılığını görecek"