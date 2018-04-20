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İşte 'in yaralandığı an ve o holigan!

Beşiktaş Teknik Direktörü 'in dün akşamki ile oynanan maçında bir taraftarın attığı cisimle yaralandığı anlar kare kare görüntülendi.

Giriş Tarihi: 20.04.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 10:46
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İşte 'in yaralandığı an ve o holigan!
İşte Şenol Güneş'in yaralandığı an ve o holigan!

-Beşiktaş maçında çıkan olaylarda teknik direktör 'i yaralayan kişi gözaltına alındı.

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İşte 'in yaralandığı an ve o holigan!
İşte Şenol Güneş'in yaralandığı an ve o holigan!

- Beşiktaş maçında çıkan olaylarda siyah- beyazlı takımın teknik direktörü , başından yaralanmıştı.

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İşte 'in yaralandığı an ve o holigan!
İşte Şenol Güneş'in yaralandığı an ve o holigan!

Olayın gerçekleşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.D.'yi hemen gözaltına aldı.

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İşte 'in yaralandığı an ve o holigan!
İşte Şenol Güneş'in yaralandığı an ve o holigan!

Gözaltına alınan S.D. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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İşte 'in yaralandığı an ve o holigan!
İşte Şenol Güneş'in yaralandığı an ve o holigan!

Öte yandan maçta toplam 32 kişi gözaltına alındı.

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İşte 'in yaralandığı an ve o holigan!
İşte Şenol Güneş'in yaralandığı an ve o holigan!

Beşiktaş Teknik Direktörü 'in dün akşamki ile oynanan maçında bir taraftarın attığı cisimle yaralandığı anlar kare kare görüntülendi.

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İşte 'in yaralandığı an ve o holigan!
İşte Şenol Güneş'in yaralandığı an ve o holigan!

İşte 'e cismi atan taraftar ve Güneş'in yaralandığı anlar...

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