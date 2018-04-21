Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Pepe'den Fernandao'ya: "Otur yerine yedek!"

'den 'ya: "Otur yerine yedek!"

Olaylı - derbisinde kırmızı kart gören Portekizli yıldız 'nin soyunma odasına giderken Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti ile tartışması kameralara yansımıştı. Pepe ile Fernandao arasındaki gerilimin içeriği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.4.2018 12:51 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 12:57
Pepe'den Fernandao'ya: Otur yerine yedek!

ile arasında oynanan olaylı kupa derbisinde, siyah beyazlı futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kalmış, oyundan çıkarken, ile sözlü tartışma yaşamıştı. İkili arasında diyalog ortaya çıktı.

Maçın 30. dakikasında kırmızı kart gören Pepe, oyundan çıkarken tribünleri alkışlayarak soyunma odasına yöneldi. Bu sırada Fernandao yedek kulübesinden kalkarak Pepe'ye sert bir tepki gösterdi.

Portekizli oyuncu tribünleri alkışlarken, Fenerbahçeli Fernandao'dan, "Şov yapma!" tepkisi geldi. Pepe de iddialara göre, "Otur oturduğun yerde yedek!" karşılığını verdi. Fernandao daha sonra Beşiktaş'ın tercümanı ile kapıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Pepe'den Fernandao'ya: "Otur yerine yedek!"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN