Vodafone Park'ın kralı Talisca

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Vodafone Park'ta gollerini atmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu bu sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta forma giydiği bütün maçlarda gol atma başarısı gösterirken, iç sahada üst üste 4 maçta da rakip fileleri havalandırdı. Talisca sadece cezalı olduğu için forma giymediği Fenerbahçe derbisinde gol atmadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşayan ve Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının ardından hücum hattında daha etkili bir görüntü çizen Brezilyalı futbolcu, ligin ikinci yarısında forma giydiği 12 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez sarsarken bu gollerin 8'ini iç sahada oynanan karşılaşmalarda attı. Beşiktaş bu sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta Kasımpaşa, Karabükspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Alanyaspor, Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelirken, Talisca, Fenerbahçe karşısında sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemedi. Yıldız futbolcu ligin ikinci yarısında forma giydiği bütün iç saha maçlarında gol atma başarısı gösterdi.



TÜRKİYE KUPASI'NDA DA BOŞU YOK

Ligin ikinci yarısının başlamasının ardından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da taraftarı önünde 2 maça çıktı. Çeyrek final eşleşmesinde Gençlerbirliği'yle karşılaşan Beşiktaş, sahasında oynadığı ilk maçı 3-1 kazanırken Talisca bu maçta 1 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu, yarı finalde de boş geçmedi. Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynanan ilk maçta Beşiktaş rakibiyle 2-2 berabere kalırken, siyah-beyazlı ekibin ikinci golü Talisca'dan gelmişti. Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 43. maçına çıkan yıldız oyuncu, 19. golüne ulaşırken, 5 de asist yaptı ve 24 gole direkt etki etti.