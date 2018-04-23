Beşiktaş'tan Galatasaray'a gözdağı: 3-1

GOLLER YABANCILARDAN Beşiktaş
'ın Süper Lig
'de attığı son 31 golün tamamı yabancı oyunculardan geldi. İkinci yarıda Türk futbolcuların gol atamadığı tek takım Beşiktaş oldu. HOCANIN GÜVENİYLE!
Ligin ilk yarısında fiziki açıdan tam hazır olmadığı için istenileni veremediğini dile getiren Talisca
, "İkinci yarıda hocamızın güveniyle beraber, fizik performansımı yukarıda tutunca çıkışa geçtim" dedi. GİZLİ FORVET!
Beşiktaş'ta
skoru 2-1'e getiren vuruşu yapan ve 7 kezle ligin en fazla kafa golü atan ismi olan Talisca, aynı zamanda çok sayıda forveti geride bıraktı. Toplam 13 golü bulunan Brezilyalı, ligde 52 forvet oyuncusundan 48'ini geçerken sadece Gomis
(27), Burak (22), Jahovic (17) ve Umut'un (14) gerisinde kaldı. Öte yandan Talisca, Avrupa'nın 5 büyük ligi de hesaba katıldığında 305 forvetin 277'sini gol sayısında geride bıraktı. CANER ERKIN ŞOKU!
Beşiktaş'ta Caner Erkin
, Yeni Malatya maçını tamamlayamadı. İkinci yarının başında sakatlanan milli futbolcu devam etmek istese de 53'te kulübeye geldi. Caner'in sağ diz iç yan bağlarında 2. derece yırtık olduğu ve sezonu kapattığı belirtildi. Tecrübeli futbolcuya ilk destek ise eşi Şükran Ovalı
'dan sosyal medyada paylaştığı "Geçmiş olsun fişeğim. Sen çok güçlüsün. Neleri atlattın. Bu da geçer" mesajı ile geldi. DAKİKA 13
Sağdan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Boutaib'e çarpan top, Negredo
'nun önüne düştü. İspanyol yıldız, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. DAKİKA 33
Boutaib'in pasıyla ceza sahasının sol tarafında topu kontrol eden Pereira'nın çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti. DAKİKA 81
Adriano sol kanattan ortasını yaptı. Kale önündeki Talisca kafayla klasik haline gelen gollerinden birini daha atarak Kartal
'ı yine öne geçirdi. DAKİKA 88
Quaresma'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu. BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ BOZAMAZLAR
Golü sonrası hocasına sarılan Q7, "Mükemmel bir bütünlüğümüz var. İsteseler de istemeseler de bozamazlar" dedi.