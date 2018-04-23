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milli takıma veda ediyor

2013 ila 2017 yılları arasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Hollandalı oyuncu , Hollanda ile Peru arasında 6 Eylül'de oynanacak hazırlık maçıyla milli takıma veda edecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 18:05 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 18:11
Wesley Sneijder milli takıma veda ediyor

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı futbolcu , milli takımda jübilesini yapacak.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Sneijder'in Hollanda ile Peru arasında 6 Eylül'le oynanacak hazırlık maçıyla milli takıma veda edeceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sneijder, verilen imkandan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu, tam hayal ettiğim gibi bir veda olacak. 6 Eylül'ü sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Böyle bir şeyi beklediğini kaydeden Sneijder, "Çünkü bunu KNVB de benim gibi çok istiyordu. Onlara içten teşekkür ediyorum. Daha güzel bir veda maçı olamazdı." ifadelerini kullandı.

Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar'ın El-Gharafa ekibinde forma giyen Sneijder, geçen ay milli takımı bıraktıktan sonra seyircisi önünde veda etmek istediğini söylemişti.

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Wesley Sneijder milli takıma veda ediyor
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