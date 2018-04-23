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, - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı

Sabah Spor'un usta yazarlarından , 'ın 3-1 kazandığı maçını yorumladı. Dilmen ayrıca olaylı - Beşiktaş maçıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 23.04.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 09:47
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, - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı

Sabah Spor'un usta yazarlarından , 'ın 3-1 kazandığı maçını yorumladı. Dilmen ayrıca olaylı - Beşiktaş maçıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

"Başakşehir'in ve Galatasaray'ın kazanmasının ardından Beşiktaş'ın kazanması lazımdı. Ama artık kolay olmyor. Galatasaray'da 80'den sonra kazandı, Beşiktaş aynı şekilde. Kolay maç yok artık ligde. Osmanlı, gidip Gençler'i deplasmanda 3-0 yeniyor. Kümede kalma hattı, Avrupa Ligi yarışında olan takımlar... Kolay maç yok.

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, - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı

'ın oyun disiplinini kaybetmemesi lazım. Quaresma'nın vurması gereken yerden Talisca, Talisca'nın vurması gereken yerde Quaresma serbest vuruşları kullandı. Quaresma, ikincisinde golü attı gerçi.

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, - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı

Malatyaspor'un oynamak istediği oyun pozitif. 80'den sonra kapanıp 1 puan çıkartmayı düşündüler ama karşı takımda da kaliteli Adriano ve Talisca gibi oyuncular var.

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, - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı

, duran toptan 2, akan oyundan 1 gol attı. Anahtarları çok fazla. Önümüzdeki hafta Galatasaray ile finale çıkacak Beşiktaş. Yenilmesi halinde yarışa havlu atar. Beraberlikle yarışa devam eder.

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, - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı

Sinan Gümüş ve Talisca'nın attığı goller dengeyi hemen değiştirdi. İki takım da derbiyi kaybetmezse yarıştan kopmaz. Galatasaray için Akhisar maçından sonra toparlamak kolay değildi. Tartışmalı pozisyonlar da var, girmeyelim oraya.

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, - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı

Son golde 'ı atağa kaldıran oyuncu Medel. Çok tecrübeli bir oyuncu. Şampiyonluk yarışlarında daha önceden bulunmuş bir isim. Çok önemli, çok zeki oyunculara karşı oynadı.

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, - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı

Murat Yıldırım, Quaresma'ya faulünde ayağını çekemiyor devam ediyor. Ben olsam Murat'ı atardım ama hakem sarı kart verdi. Oyuncunun topa vurması hakemi yanılttı. Faulün görüntüsüne baksak 8 maç ceza. Bu geliş zaten kırmızı. Kaburgasına geliyor direkt. Hakem olsam atarım.

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