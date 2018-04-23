Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı

Sabah Spor'un usta yazarlarından Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Yeni Malatyaspor maçını yorumladı. Dilmen ayrıca olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.
"Başakşehir'in ve Galatasaray'ın kazanmasının ardından Beşiktaş'ın kazanması lazımdı. Ama artık kolay olmyor. Galatasaray'da 80'den sonra kazandı, Beşiktaş aynı şekilde. Kolay maç yok artık ligde. Osmanlı, gidip Gençler'i deplasmanda 3-0 yeniyor. Kümede kalma hattı, Avrupa Ligi yarışında olan takımlar... Kolay maç yok.