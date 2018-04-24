Fenerbahçe'den amansız takip

Olaylı derbinin ardından taraftarının enerjisini arkasına alan Fenerbahçe
maça çok hızlı girdi. 14'te Djourou'nun uzaklaştırmak isterken kısa düşen topuna Aatif gelişine mükemmel vurdu: 1-0...
20'de Giuliano'nun ara pasına hareketlenen Soldado önce Boffin'i çalımladı, ardından boş kaleye plaseledi: 2-0...
36'da Skrtel'in uzun oynamak istediği top Maicon'dan sekip Doukara'nın önüne düştü, onun vuruşu filelerle buluştu: 2-1...
İkinci yarıya skor endişesiyle giren Fenerbahçe
, üzerinden ürkekliği çabuk attı. Sarı-lacivertlilerin üst üste geliştirdiği hızlı ataklar 62'de meyvesini verdi. Giuliano kaptığı topu hemen Dirar'a aktardı, topla ceza sahasına giren Faslı, yaya çıkardı ve Giuliano boş kaleye topu yuvarladı: 3-1... Skoru 90'da Valbuena ilan etti: 4-1.
Kupa yarı finalinden zihinsel olarak yorgun çıkan Fenerbahçe, Antalya
galibiyetiyle şampiyonluk umudunu sürdürdü. KRONİK BİR VAKA Antalya
spor karşısında Skrtel'in hatası ile golü kalesinde gören Fenerbahçe, 31 golün 9'unu kendi bireysel hatalarından yedi. Sarı-lacivertli takımda şu ana kadar Volkan, Neustadter, Şener, İsmail, Isla, Dirar, Mehmet Topal ve Skrtel (2) golle sonuçlanan hata yaptı. Ligde küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Karabükspor'da ise bu değer sadece 10... OFSAYT KARARINA TEPKİ
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dakikada sağ kanattan yapılan ortada yaşanan karambolde topu ağlara gönderen Neustadter'in sevinci görülmeye değerdi ancak yan hakem, şutu savunmadan dönen Josef'in pozisyonunun ofsayt olduğu gerekçesiyle bayrağı kaldırdı.
Ancak pozisyonun tekrarı izlendiğinde Brezilyalı oyuncuya topun Antalya'nın stoperi Djourou'dan geldiği açıkça görüldü. Verilen garip ofsayt kararına sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal meydadan büyük tepki gösterdi. Fenerbahçeli oyuncular, 51'de ise Djourou'nun ceza alanı içinde topla elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi ama hakem 'faul' dedi. JANSSEN: ÖZLEMİŞİM
8 Aralık'taki Bursa maçında sakatlanan Janssen, yaklaşık 5 ay sonra sahaya çıktı. 72'de Soldado'nun yerine oyuna giren Hollandalı yıldız duygularını şöyle dile getirdi: "Futbol oynamayı özlemişim. Sakatlığım geçtikten sonra ilk idmandan itibaren korkmadan mücadele ettim. 4 tane final maçımız var. Kalan maçlarda takıma katkı vermek istiyorum." 2018'DE İLK GOL
Fenerbahçe'de kulübenin gediklisi Valbuena dün Dirar'ın yerine oyuna girdi ve golünü attı. Fransız yıldız, 2018 yılında ilk kez gol sevinci yaşadı. Ligde 6 golü olan tecrübeli oyuncu en son 18 Aralık 2017'de Karabük maçında gol sevinci yaşamıştı. 'TAKIM OLARAK TEBRİĞİ HAK ETTİK'
Fenerbahçe'de dün akşam 1 gol, 3 asistle yıldızlaşan Giuliano karşılaşma sonrası, "Takımımızın tebriği hak ettiği bir akşam oldu. Bizim için zor bir maçtı ama sahamızda doğru oynayarak galip gelmeyi başardık. Bizim için kalan karşılaşmaları kazanmak kadar atacağımız gollerin sayısı da önemli. İnancımız sürüyor. Biz üzerimize düşeni yapacağız ve bekleyip neler olacağını göreceğiz" diye konuştu. AATİF'TAN 6 ŞUTTA 4 GOL
Aatif Chahechouhe, forma giydiği son 5 maçta 4. golünü attı. Gol orucunu 24. haftadaki Akhisar maçıyla bozan Faslı yıldız, E.Y. Malatya karşılaşmasını boş geçti. Sonrasında üst üste görev aldığı Kayseri, Sivas ve Antalya maçlarında fileleri havalandırdı. Fenerbahçeli yıldızın son 6 şutunun 4'ü gol oldu.