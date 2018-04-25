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'Kardeşime kitap okuyorum' projesini başlattı

oyuncusu , çeşitli hastalıkla mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla 'Kardeşime kitap okuyorum' projesini başlattı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 20:59
Arda Turan 'Kardeşime kitap okuyorum' projesini başlattı

'de forma giyen milli futbolcu , bugün Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne giderek 'Kardeşime kitap okuyorum' projesini başlattı.

Çeşitli hastalıklarla mücadele eden çocuklara moral vermek amacıyla onlarla bir araya gelerek kitap okuyan Arda Turan, etkinliğin sonunda çocuklara imzalı forma hediye etti. Milli futbolcu, hasta yakınlarının fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmezken organizasyonla ilgili olarak, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Biraz olsun onları sevindirebildiysek ne mutlu bana. Minik kardeşlerimizin hayatla mücadelelerinde her zaman yanlarındayım" dedi.

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Arda Turan 'Kardeşime kitap okuyorum' projesini başlattı
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