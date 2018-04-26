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, ve ifade verdi

Fenerbahçe ve arasında oynanan Yarı Final rövanş karşılaşmasının 57. dakikasında çıkan ve karşılaşmanın tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylarla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı oyuncular , ev mağdur sıfatıyla ifade verdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 18:38 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 04:03
Caner Erkin, Tolga Zengin ve Ricardo Quaresma ifade verdi

Fenerbahçe ile arasında oynanan maçın 57'nci dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı 3 futbolcunun ifadesi alındı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı maçıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular , ve Quaresma'nın mağdur sıfatıyla ifadesi alındı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen polisler, ZTK'da oynanan karşılaşma ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaşlı 3 futbolcu ifade verdi

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Caner Erkin, Tolga Zengin ve Ricardo Quaresma ifade verdi
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