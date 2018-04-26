2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda Türkiye için büyük gün

2024 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği yarışında yeni bir aşamaya geçiliyor. Türkiye, adaylık dosyasını bugün UEFA'ya sunacak
. İsviçre'de UEFA
'ya sunulacak dosyada, Türkiye'nin organizasyona her açıdan hazır olduğu vurgulanacak. EURO 2016 adaylığında proje olarak sunulan statların da yapımının tamamlandığı belirtilecek. Ayrıca, güçlü devlet desteğine vurgu yapılacak ve organizasyonun başarısı için devletin verdiği garanti dile getirilecek. UEFA'ya dosya teslim ziyaretine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören
, Birinci Başkan vekili Servet Yardımcı
ve Organizasyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu katılacak. SABAH
'a konuşan Servet Yardımcı, "Her şey ile hazırız. Muazzam bir dosya hazırladık. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanın ve bakanlarımızın çok büyük destekleri var. Aynı zamanda garanti mektupları da var... 2010 yılındaki dosyamızda 2016 için önemli vaatlerimiz bulunuyordu. 2016 olmadı ama 8 yılda 80 yıllık bir ilerleme sağladık. 9 şehrimiz de heyecanla bekliyor. Rakibimiz Almanya. Çok güçlü bir adayla yarışıyoruz. Ne olursa olsun bizim şansımız oldukça yüksek. İddialıyız... İnşallah güzel olacak"
ifadesini kullandı. İŞTE ADAY STATLAR 1
G.Antep Stadyumu 2
Atatürk Olimpiyat Stadı 3
Konya B.B Stadyumu 4
Yeni Eskişehir Stadyumu 5
Bursa B.B Stadyumu 6 Antalya
Stadyumu 7
Yeni Kocaeli 8
Şenol Güneş Spor Kompleksi 9
Türk Telekom Stadyumu