Trabzonspor'dan kritik galibiyet

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada sağ kanattan Olcay'ın ceza alanına ortasında müsait pozisyondaki Kucka'nın gelişine vuruşu auta gitti.
3. dakikada Hakan'ın derinlemesine ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Celutska'nın şutunu kaleci çıkardı.
6. dakikada Doukara'nın sol kanattan penaltı noktasına üzerine yerden ortasında Deniz Kadah topun üstünden atladı. Gelen topu önünde bulan Emre Güral'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0
17. dakikada Doukara'nın orta alandan taşıdığı topu sağ kanattan ceza sahasına giren Emre'ye bıraktı. Bu futbolcunun şutunu kaleci çıkardı.
20. dakikada Celutska'dan altığı pasla ceza yayı üzerine kadar ilerleyen Emre'nin şutunu kaleci kornere çeldi.
39. dakikada defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Olcay'ın şutunda top ceza sahası içinde Charles'in elinden dönünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada penaltıyı kullanan Burak'ın şutunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-1
trabzonspor-Antalyaspor-deplasmaninda-1524937793950.jpg" width="800" />
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Doukara, Hubocan'dan sıyrıldıktan sonra altı pasın dışından çektiği şutu kaleci çıkardı.
52. dakikada Charles'in uzun pasında topla buluşan Doukara ceza sahası sağ çaprazından sert şutunu kaleci uzaklaştırdı.
54. dakikada sol çaprazda topla buluşan Burak, Diego'dan sıyrılıp, ceza sahası içinden sert şutu üstten auta gitti.
62. dakikada Kucka'nın pası ile ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Yusuf'un, Sakıb'tan sıyrıldıktan sonra çektiği şut kalecinin sağından ağlara gitti. 1-2
75. dakikada Doukara'nın yerden pası ile ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Sakıb'ın şut savunmadan sekip kornere çıktı.
77. dakikada Doukara'nın pasında penaltı noktasına yakın bir yerde müsait pozisyonda topla buluşan Sangare'nin şutunu defans çıkardı.
79. dakikada Hakan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Doukara'nın sert şutunu kaleci kornere çeldi.
88. dakikada kaleci Uğurcan'ın uzun pasında ceza sahası sol çaprazın topla buluşan N'Doye'nin sert şutunu kaleci çıkardı.
90+3. dakikada Batuhan'ın penaltı noktası üzerindeki pasını verdiği Burak'ın plasesini kaleci çıkardı.