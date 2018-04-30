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şampiyon oldu, lı Deportivo küme düştü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 35. haftasında Deportivo'yu evinde 4-2 mağlup eden bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Milli oyuncu 'ın forma giydiği Deportivo'nun küme düşmesi ise kesinleşti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 00:32 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 05:03
Barcelona şampiyon oldu, Emre Çolaklı Deportivo küme düştü

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin () 35. haftasında deplasmanda 'yı 4-2 mağlup eden , bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Katalan ekibi, böylece 7'si son 10 sezonda olmak üzere toplam 25. La Liga şampiyonluğunu elde etti.

Riazor Stadı'nda yapılan maçta Barcelona'nın gollerini 7. dakikada Philippe Coutinho, 38, 82 ve 85. dakikalarda yıldız oyuncu kaydetti. Deportivo La Coruna'da ise 40. dakikada Lucas Perez ve 64'te 'ın golleri yeterli olmadı.

Bu sonuçla Barcelona, puanını 86'ya çıkardı. Katalan ekibi, bir maçı eksik olmasına rağmen bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 11'de tutarak şampiyonluğu garantiledi.

Yaşadığı mağlubiyetle 28 puanda kalan Deportivo La Coruna'nın ise bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Öte yandan, sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan Andres Iniesta, 86. dakikada Ivan Rakitic'in yerine oyuna girdi. Maça dahil olduktan sonra kaptanlık pazubendini takan İspanyol oyuncu taraftarlardan büyük alkış aldı.

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Barcelona şampiyon oldu, Emre Çolaklı Deportivo küme düştü
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