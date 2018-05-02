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Son dakika: , 'ın talebini reddetti

, 'ın derbiyle ilgili itirazını reddetti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 16:07
Son dakika: TFF, Beşiktaş'ın talebini reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu () , Kulübünün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise TFF'nin verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına yaptığı itirazı reddetti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. AŞ'nin, TFF Yönetim Kurulunun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde duruşma talebinin reddine, başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oy birliği ile karar verilmiştir."

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Son dakika: TFF, Beşiktaş'ın talebini reddetti
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