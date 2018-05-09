"Hamza Hamzaoğlu ile 3-4 yıllık sözleşme..."

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla 12. sıraya yükselAntalyalyaspor'un basın sözcüsü Cumhur Arıcı, "Antalyaspor kümede kalacak." dedi.

Ligin ilk yarısını 17 puanla 15. sırada tamamlayarak düşme korkusu yaşamaya başlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda aldığı sonuçlarla taraftarlarını sevindirdi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Akdeniz ekibi, devre arasından sonra oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 38 puana ulaştı ve ligden düşme korkusunu büyük oranda atlattı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayati öneme sahip olan Gençlerbirliği maçından üç puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Rakamsal olarak bakıldığında hala küme düşme risklerinin bulunduğunu dile getiren Arıcı, şöyle konuştu:

"Ligde puan olarak altımızda olan rakiplerimiz herhangi bir şekilde puan kaybettiğinde, düşme korkusunu atlatmış oluyoruz. Medipol Başakşehir maçında en az bir puan alıp rahatlamayı hedefliyoruz. Ama bundan 72 saat öncesine göre çok daha iyi pozisyondayız. Gençlerbirliği galibiyeti hem üç puan açısından hem de ligde kalma mücadelesi verirken, mücadele ettiğimiz takımlardan birisi olan rakibimizi yenme açısından oldukça önemliydi."

Arıcı, ligden düşme korkusuyla çıkılan maçlarda takımda ayrı bir hava olduğunu, şimdiyse korkuyu büyük oranda atlattıkları için takımda rahatlama havasının oluştuğunu aktardı.

Takımlarının Medipol Başakşehir maçında çok daha rahat ve pozitif bir futbol oynayacağını vurgulayan Arıcı, "Takımda moraller çok iyi. Sakıb Aytaç, Zeki Yıldırım ve Salih Dursun dışında eksiğimiz yok. Geçen hafta alınan üç puanın morali, ligde büyük bir ihtimalle kalmanın verdiği rahatlıkla Medipol Başakşehir'i yeneceğimizi düşünüyorum. Ama en azından bir puan alacağız. İnşallah Antalyaspor ligde kalacak." şeklinde görüş belirtti.

"HAMZA HOCA İLE PLANLARIMIZ UZUN VADELİ"

Takımda sözleşmesi bitmek üzere olan hemen hemen tüm futbolcularla birebir görüşme yaptıklarını, aralarında bir problem gözükmediğini dile getiren Cumhur Arıcı, ligdeki geleceklerinin belirsizliği nedeniyle bir sözleşme imzalamadıklarını işaret etti.

Arıcı, bugünden itibaren hem kendi futbolcuları ile anlaşma imzalama hem de teknik ekibin önerileri doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Hamza Hamzaoğlu hoca ile geldiği zamanda altı aylık değil, uzun süreli çalışmak istediğimizi söyledik. Şu anda da kendisiyle 3-4 yıllık, uzun vadeli çalışmak istiyoruz. İnşallah onunla da devam edeceğiz. Şu an her iki taraf açısından bir sorun gözükmüyor. Hamza hocadan çok memnunuz. Gerçekten hem kişilik hem futbol bilgisi hem de uyum açısından çok iyi bir sezon geçiyoruz. Onun da Antalya'da ve Antalyaspor'da mutlu olduğunu düşünüyorum. O da kalmak isteyecektir. Hamza hoca ile planlarımız hep uzun vadeli olacaktır."