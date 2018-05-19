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: Şampiyon olursak, hak ettiğimizi almış oluruz

, maçı için futbolcularını "İpler elimizde olmasa da sezonu şampiyon tamamlamamız mucize olmaz. Kupayı hak ediyoruz." sözleriyle motive etti.

Giriş Tarihi: 19.5.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 16:32
Aykut Kocaman: Şampiyon olursak, hak ettiğimizi almış oluruz

Teknik Direktörü , dün yapılan antrenman öncesinde futbolcularıyla son bir toplantı yaptı. Her ne kadar Galatasaray'ın şampiyonluk için ciddi bir avantajı olsa da geçmiş yıllarda benzer durumlarda kupayı kaçırdıklarına vurgu yapan deneyimli hoca, Atiker 'u devirip İzmir ve Başakşehir'den gelecek müjdeli haberleri bekleyeceklerini belirtti.

İŞTE AYKUT KOCAMAN'IN SÖZLERİ:

Ligde kalmayı garantileyen rakiplerinin psikolojik olarak rahatlamasının sahaya nasıl yansıyacağını kestiremediğinin de altını çizen Kocaman, "Maçı ilk yarıda koparmamız lazım. Eğer skor avantajını elimize geçiremezsek hem kendimizi hem de taraftarımızı strese sokarız. rakip de cesaretlenir. Çıkmadık candan umut kesilmez beyler. Biz şu zamana kadar neler gördük. Eğer ligi şampiyon tamamlarsak bu bir mucize olmaz. Hak ettiğimizi almış oluruz" ifadelerini kullandı. (Vatan)

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Aykut Kocaman: Şampiyon olursak, hak ettiğimizi almış oluruz
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