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'de kim şampiyon olacak? İşte tüm ihtimaller...

Spor Toto İlhan Cavcav Sezonu'ndaki son maçlar bu akşam oynanacak. Ligin 34. haftasındaki Göztepe - , - Atiker Konyaspor, Medipol - Kasımpaşa ve - Sivasspor karşılaşmaları aynı saatte bu akşam 19:00'da başlayacak. Şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray'a İzmir'de 1 puan yetecek. İşte şampiyonluk yarışındaki son ihtimaller...

Giriş Tarihi: 19.5.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 11:56
Süper Lig'de kim şampiyon olacak? İşte tüm ihtimaller...

'in son haftasına girerken , ve Medipol şampiyonluk iddiası devam eden takımlar arasında bulunuyor. Peki hangi takım nasıl şampiyon olur? İşte tüm detaylar...

GÖZTEPE - GALATASARAY

Maçın Hakemi: Cüneyt Çakır

Göztepe'nin muhtemel 11'i: Beto, Tayfur Bingöl, Kosanovic, Wallace Reis, Leo, Selçuk Şahin, Rotman, Castro, Gouffran, Ngando, Demba Ba

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Linnes, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

Ligin son haftasına 72 puanla lider giren Galatasaray, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray, evinde 3-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE - ATİKER KONYASPOR

F.Bahçe'ye zirve için Konya'yı devirmek yetmiyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-lacivertliler; G.Saray'ın yenilmesini, Başakşehir'in ise puan kaybını bekleyecek. Eğer berabere kalırsa 4.'lük bile mümkün. Deplasman ekibi Atiker Konyaspor'da milli kaleci Serkan Kırıntılı sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Maçın hakemi: Ali Palabıyık

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Giuluano, Aatif, Soldado, Fernandao

Atiker Konyaspor muhtemel 11'i: Patrik Carlgren, Skubic, Ali Turan, Selim, Eren, Moke, Jonsson, Fofana, Eto'o, Jahovic

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA

Maçın Hakemi: Fırat Aydınus

Başakşehir kazanır, G.Saray kaybeder, aynı puandaki F.Bahçe de 3 puan alırsa şampiyonu üçlü averaj belirleyecek. Üçlü averajda iki rakibine de üstün olan Başakşehir tarihinde ilk kez ipi göğüsleyecek.

Medipol Başakşehir muhtemel 11'i: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Emre, Adebayor, Bajic

Kasımpaşa muhtemel 11'i: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Pavelka, Ahmed, İlhan, Mensah, Eduok, Diagne

İki takım arasında sezonun ilk devresinde Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Medipol Başakşehir; 2-1 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ - DEMİR GRUP SİVASSPOR

Maçın Hakemi: Bülent Yıldırım

Beşiktaş: Fabri, Necip, Vida, Fatih, Adriano, Medel, Oğuzhan, Talisca, Lens, Babel, Mustafa Pektemek

Sivasspor: Ali Şaşal, Auremir, Medjani, Boye, Ziya, Bifouma, Hakan Arslan, Ndinga, Emre Kılınç, Robinho, Kone

Şampiyonluk şansı kalmayan , kazanarak ikinciliği kovalayacak. Siyahbeyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için Başakşehir ve F.Bahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı Sivasspor, 2-1 kazanmıştı.

ASLAN REKOR PEŞİNDE...

Galatasaray, Göztepe deplasmanında mutlu sona ulaşırsa bir çok ilk yaşanacak... Galatasaray 1959'da kurulan Süper Lig tarihinde ilk kez ezeli rakibi Fenerbahçe'ye şampiyonluk sayısında 2 fark atacak. Sarıkırmızılılar kupa sayısını 72'ye çıkarırken, Fenerbahçe 56'da, Beşiktaş 51'de kalacak. (21 Süper Lig, 17 Türkiye Kupası, 12 TSYD, 10 Cumhurbaşkanlığı, 5 TFF Süper Kupa, 5 Başbakanlık, 1 UEFA, 1 UEFA
Süper Kupa)

KALECİ MUSLERA YETİŞECEK Mİ?

Yedi sezondur G.Saray'ın kalesini koruyan Muslera 11. kupasını (4 Lig, 3 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa) kaldıracak ve Fenerbahçe'de 20 yıldır başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ı (6 Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa) kupa sayısında yakalayacak. Gomis, Maicon, Mariano, Belhanda, Feghouli, Fernando, Denayer, Nagatomo, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Linnes, Latovlevici, Tolga, Donk, Rodrigues, Eren ve genç oyuncu Ozan sarı-kırmızılı formayla ilk şampiyonluklarını yaşayacaklar.

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Süper Lig'de kim şampiyon olacak? İşte tüm ihtimaller...
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