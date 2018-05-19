Fatih Terim'den futbolcularına: Bu maçı alın ve tarihe geçin!

Daha önce yaptığı 'konsantrasyon' hamlesi ile camiayı kenetleyen Fatih Terim, bu kez de 19.05'e odaklandı. 19 Mayıs'ta şampiyon olacaklarını oyuncularına sık sık yineleyen ve 19.05 tarihine bu maçın gelmesinin Galatasaray'ın tarihine geçecek bir detay olduğunu sık sık yineliyor.

İŞTE O KONUŞMA

Göztepe karşısında alınacak 1 puanın bile Galatasaray'ı şampiyon yapacağını bilen ancak buna rağmen 3 puan için oynayacaklarını sık sık tekrarlayan deneyimli teknik adam, "19.05'te şampiyon olacağız. Bu hem sizin hem de kulüp için çok önemli. Artık başarmaya çok yakınız. Bir yıldır ortaya koyduğumuz emeğin karşılığını alacağız. Bizim için galibiyetten başka çare yok. Kazanmak için oynayacağız. Bu maçı alın ve tarihe geçin. Galatasaray Kulübü'nün kuruluş tarihinde şampiyon olmak her futbolcuya nasip olmaz" sözleriyle de takımın motive etti.

FLORYA'DA KİMSE YOK!

Öte yandan Galatasaray yönetiminin de tam kadro Göztepe maçında olacağı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği ile Florya'daki tüm çalışanlar da takımın kafilesine dahil edilirken Florya Metin Oktay Tesisleri'nde güvenlik görevlileri dışında kimse kalmadı.