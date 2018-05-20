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taraftarları kutlama bileti için kuyruk oluşturdu

Şampiyonluğunu ilan eden ’ın akşamki kutlamalarına katılmak için taraftarlar sabah erken saatlerde bilet satış noktalarına akın etti. ’nde GSStore mağazasında 2 bin kişilik kuyruk oluştu.

Giriş Tarihi: 20.5.2018 13:01 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 13:02
Galatasaray taraftarları kutlama bileti için kuyruk oluşturdu

Süper Lig şampiyonluğunu ilan eden , kutlamalar için saat 19:05'i bekliyor. Galatasaray taraftarları ise Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak olan kutlamalara katılmak için sabah saatlerinde GSStore'larda bilet kuyruğuna girdi.

Beyoğlu 'nde bulunan GSStore önünde ise metrelerce kuyruk oluştu. İstiklal Caddesi Mis Sokak girişinde bulunan mağazanın önünde başlayan kuyruk Fransız Konsolosluk binasına kadar ulaştı.

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"ÖNÜMDE 700 KİŞİ VAR"

Kutlamalara katılmak için kuyrukta bekleyen Levent Tekin "Sabah erken saatlerde gelip sıra aldım. Daha önümde 700'e yakın kişi var. Bileti alana kadar bekleyeceğim" dedi. Bilet kuyruğunun sonlarında bulunan Servet Deniz ise "Sıranın sonlarındayız ama bilet için bekleyeceğiz. Bugün bizim düğünümüz var. Stattaki tarihi ana tanıklık edeceğim" dedi.

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BİLETLER 30 LİRADAN BAŞLIYOR

Sarı kırmızılı kulüp, Galatasaray taraftarlarının törene katılabilmesi için bilet fiyatlarının 30 ila 100 TL arasında tuttu. Kutlamaya taraftarların girmesi için bir kişiye en fazla iki bilet alabilme sınırlaması da devrede olacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kutlama organizasyonu için Türk Telekom Stadı'nda dev bir sahne kurulacak. 6 LED ekranla tribündeki taraftarlara şampiyonluk kutlamasına dair detaylar izlettirilecek.

Hürriyet

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Galatasaray taraftarları kutlama bileti için kuyruk oluşturdu
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