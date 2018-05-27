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'da hedefi !

Gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Teleset Mobilya , de taarruza kalktı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 15:17
Akhisarspor'da transfer hedefi Salih Uçan!

İç de yabancı futbolcular Serginho ve Barbosa ile masaya oturan , 'nin orta saha oyuncusu 'ın peşine düştü.

İLK TEKLİF YAPILDI

Geçtiğimiz sezonu İsviçre'nin Sion takımında kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna dahil etmek için çalışmalara başlayan yönetimin, Salih'e teklifini sunduğu öğrenildi. Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan Salih için ısrarcı davranan spor'un transferi en kısa sürede bitirmesi bekleniyor.

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ROMA'YA GİTTİ AMA TUTUNAMADI

Marmaris Gençlikspor'da filiz lisansını alan Salih Uçan, profesyonelliğe Bucaspor'da adım attı. İzmir ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih, 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertlilerde 2 sezon top koşturduktan sonra İtalyan devi Roma'ya imza atan Salih, Serie A'da 2 senede 7 maça çıkıp tekrar Fenerbahçe'ye döndü. 2016-2017 sezonunu Kanarya'da geçiren Salih, geride kataln sezonda da Sion'da oynadı. Salih Uçan Sion'da 19 lig, 1 de kupa maçında forma giyerken toplamda 2 kez fileleri sarstı.

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Akhisarspor'da transfer hedefi Salih Uçan!
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