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, ile prensipte anlaştı!

’da Hamza Hamzaoğlu’ndan boşalan teknik direktörlük görevine geliyor. Kırmızı-beyazlı yönetim, dün gece 'ya gelen teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 10:40
Antalyaspor, Erol Bulut ile prensipte anlaştı!

'de bu sezon istenen performansı sergileyemeyAntalyalyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını tamamladı.

yönetimi, Evkur 'u çalıştıran ile prensipte anlaşmaya vardı. Dün gece Almanya'dan 'ya gelen 43 yaşındaki teknik adam gün içerisinde kırmızı-beyazlı yöneticilerle bir araya gelecek.

Erol Bulut ile 3 yıllığına prensipte anlaşan Antalyaspor'un, haziran ayının ilk haftası düzenlenecek törenle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Antalyaspor, Erol Bulut ile prensipte anlaştı!
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