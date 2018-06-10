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, ’un sözleşmesini uzattı

ekibi , Türk teknik direktör 'un sözleşmesini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 18:56 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 19:13
Stuttgart, Tayfun Korkut’un sözleşmesini uzattı

(Bundesliga) takımlarından , Türk teknik direktör 'un sözleşmesini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Stuttgart'ın Tayfun Korkut'un yanı sıra antrenörler Ilja Aracic ve Steven Cherundolo'nun sözleşmelerinin, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün yönetim kurulu üyesi Michael Reschke, Tayfun Korkut'un başında bulunduğu teknik ekibin sözleşmelerini uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, son aylardaki olağanüstü sportif başarı elde edildiğini, ancak bunun yanında teknik ekibin profesyonel çalışmasının da önemli olduğunu ifade etti.

44 yaşındaki Tayfun Korkut da kulüp yönetimi ve takım ile ilk günden beri yürütülen çalışmanın güven içinde ve sportif başarı sağlama hedefiyle yapıldığını belirterek, sözleşmenin uzatılmasına ilişkin görüşmelerin de bu atmosferde geçtiğini söyledi.

Son aylardaki başarılı yolun sürdürülmesinin istendiğine işaret eden Korkut, kulüp yönetimine kendisine ve ekibine gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür etti.

Geçen sezonun ortasında 30 Ocak 2018'de Stuttgart ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan Korkut yönetimindeki Stuttgart, 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak sezonu 7. sırada tamamlamıştı.

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Stuttgart, Tayfun Korkut’un sözleşmesini uzattı
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