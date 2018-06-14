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’da harekatı başlıyor

ile anlaşarak, teknik direktör belirsizliğine son veren ’da çalışmaları başlıyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 12:30
Antalyaspor’da transfer harekatı başlıyor

Uzun süren teknik adam arayışlarına ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak nokta koyAntalyalyaspor'da sıra çalışmalarına geldi. Yaşanan ekonomik problemlerden dolayı bonservisli oyunculara yönelmesi beklenmeyen kırmızı-beyazlılar transferde önceliği genç, maliyetsiz ve kiralık oyunculara verecek. Santrfor, stoper, orta saha, sol kanat ve on numara pozisyonları için çalışmalarını sürdüren 'un transfer bütçesi 8-10 milyon Euro civarında olacak. Akdeniz ekibinin yeni sezon öncesi en az 10 futbolcuyu kadroya dahil etmesi bekleniyor.

ÖNCELİK SOL BEKTE

Takımın başarılı sol beki Sakıb Aytaç'ın Kayserispor'a imza atmasının ardından bu bölgeye kesinlikle takviye yapacak olan spor'da çiçeği burnunda teknik adam Bülent Korkmaz da imza töreninde yaptığı açıklamada önceliği sol beke verdi. Korkmaz, "Şu an için kesinlikle sol bek alacağız. Oyuncularla ilgili inceleme yapıyoruz. Takip ediyoruz. İlk etapta sol bek transferi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Antalyaspor’da transfer harekatı başlıyor
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