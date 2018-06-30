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'dan 'a mesaj

'ın İtalya ekibi Inter'den bonservisini aldığı ve 2 yıllık yeni mukavele yaptığı Yuto , yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 16:33 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 16:34
Nagatomo'dan Galatasaray'a mesaj

Geride kalan sezonun devre arasında kiralık olarak 'ın kadrosuna katılan ve sergilediği performansla beğeni kazanan , yeni sözleşme imzalamasının ardından kısa bir açıklamada bulundu.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında Japon oyuncu, "Geldiğim günden beri bana kucak açan tüm Galatasaray ailesine verdikleri eşsiz destek için teşekkür ederim. Bundan sonra yeni bir sayfada tekrar beraberiz. Çok mutluyum. Sizlerle yeniden buluşmak için günleri sayıyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, transferi için kulübü Inter'e 2,5 milyon avro verdiği Nagatomo'yla, her bir sezon için 2 milyon avro karşılığı 2 yıllık mukavele imzalamıştı.

Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Nagatomo resmen Galatasaray'da

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Nagatomo'dan Galatasaray'a mesaj
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