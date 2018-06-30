Nagatomo'dan Galatasaray'a mesaj

Geride kalan sezonun devre arasında kiralık olarak Galatasaray'ın kadrosuna katılan ve sergilediği performansla beğeni kazanan Nagatomo, yeni sözleşme imzalamasının ardından kısa bir açıklamada bulundu.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında Japon oyuncu, "Geldiğim günden beri bana kucak açan tüm Galatasaray ailesine verdikleri eşsiz destek için teşekkür ederim. Bundan sonra yeni bir sayfada tekrar beraberiz. Çok mutluyum. Sizlerle yeniden buluşmak için günleri sayıyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, transferi için kulübü Inter'e 2,5 milyon avro verdiği Nagatomo'yla, her bir sezon için 2 milyon avro karşılığı 2 yıllık mukavele imzalamıştı.