Kredisi Ümraniye!

Şampiyonlar Ligi'nden uzak geçireceği sezonda takım bütçesinde küçülmeye gidecek olan Beşiktaş yönetimi, acil ödemeler için daha önce iki banka konsorsiyumuna yaptığı 96 milyon 400 bin dolarlık kredi başvurusundan da vazgeçti.
Bu krediyle faiz, futbolcu ödemeleri ve kulüp personelinin geciken maaşlarını kapatmayı hesaplayan siyah-beyazlı yönetim, ihtiyacı olan maddi kaynağı futbolcu satışından sağlama kararı aldı. İşte yönetimin planındaki futbolcular ve durumları: DOMAGOJ VIDA: Beşiktaş
'ın 15 milyon Euro bonservis istediği Hırvat stoperi, İngiltere'den 2 kulüp istiyor. Oyuncunun 3.6 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle 18 milyon Euro minimum gelir ve tasarruf hedefliyor.
Hırvatistan'ın Dünya Kupası
'nda çeyrek finale kalması Beşiktaş'ın elini kuvvetlendiriyor. RICARDO QUARESMA:
Çin'den 7.5 milyon Euro'yu bulan teklifler var. Portekizli yıldızın kararını bekleyen Beşiktaş, gitmesi halinde maaşıyla birlikte 12 milyon Euro gelir-tasarruf planlıyor. TOLGAY ARSLAN:
Almanya ve İngiltere'den gelen teklifler 7.5 milyon Euro'yu gördü. Şenol Güneş
de oyuncuyu istemediğini ortaya koymuştu. Maaşı 2.5 milyon Euro olan Tolgay'dan 10 milyon Euro gelir-tasarruf bekleniyor. 6 İSİMDEN 3'Ü SATILACAK PEPE:
Çin ve Arap takımları takipte. 7 milyon Euro'yu görmesi halinde Portekizli savunmacı satılacak. 4 milyon Euro'luk maaşıyla da ciddi bir tasarruf
sağlanacak. RYAN BABEL:
Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Babel'e Brezilya kulübü Flamengo 4 milyon Euro veriyor. Ancak Beşiktaş, bunun iki katı beklenti içinde.
Babel ise takımda kalmak istiyor ancak sözleşme uzatıp maaşını artırmak şartıyla. MATEJ MITROVIC: Club Brugge
istiyor. 3.5 milyon Euro verdiler. Beşiktaş 5 milyon istedi. Pazarlık sürüyor. Yönetim bu 6 isimden en az 3 ya da 4'üyle değerlerini bulması halinde yollarını ayıracak.